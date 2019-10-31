Красуня, через яку в басейні закипає вода. Гарячі фото довгоногої плавчині Жужанни Якабош



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Дівчина примітна не лише своєю модельною зовнішністю, а і тим, що є учасницею відразу чотирьох Олімпіад

Жужанна Якабош - 30-річна угорська плавчиня, яка має чимало прихильників не лише через свої результати, а й також завдяки своїй природній вроді.

Варто зазначити, що дівчина примітна не лише своєю модельною зовнішністю, а і тим, що є учасницею відразу чотирьох Олімпіад.

В найбільших спортивних стартах чотирьохріччя Жужанна брала участь у 2004, 2008, 2012 і 2016 роках.