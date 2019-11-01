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    Пишногруда Ребекка. Екстремальні фото дружини футболіста «Лестера» Джеймі Варді

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    Ребекка Варді - Пишногруда Ребекка. Екстремальні фото дружини футболіста «Лестера» Джеймі Варді
    Ребекка Варді

    Ребекка і Джеймі виховують чотирьох дітей та регулярно діляться в мережі фото своєї родини

    Джеймі Варди познайомився зі своєю майбутньою дружиною Ребеккою в 2014 році на своєму дні народження. Дівчина брала участь в організації вечірки, яка була присвячена 27-му дню народження форварда. Саме тоді нападник «Лестер Сіті» і запримітив ефектну британку.

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    Пишногруда Ребекка. Екстремальні фото дружини футболіста «Лестера» Джеймі Варді
    Пишногруда Ребекка. Екстремальні фото дружини футболіста «Лестера» Джеймі Варді
    Пишногруда Ребекка. Екстремальні фото дружини футболіста «Лестера» Джеймі Варді
    Пишногруда Ребекка. Екстремальні фото дружини футболіста «Лестера» Джеймі Варді
    Пишногруда Ребекка. Екстремальні фото дружини футболіста «Лестера» Джеймі Варді
    Пишногруда Ребекка. Екстремальні фото дружини футболіста «Лестера» Джеймі Варді
    Пишногруда Ребекка. Екстремальні фото дружини футболіста «Лестера» Джеймі Варді
    Пишногруда Ребекка. Екстремальні фото дружини футболіста «Лестера» Джеймі Варді
    Пишногруда Ребекка. Екстремальні фото дружини футболіста «Лестера» Джеймі Варді
    Пишногруда Ребекка. Екстремальні фото дружини футболіста «Лестера» Джеймі Варді
    Пишногруда Ребекка. Екстремальні фото дружини футболіста «Лестера» Джеймі Варді
    Пишногруда Ребекка. Екстремальні фото дружини футболіста «Лестера» Джеймі Варді
    Пишногруда Ребекка. Екстремальні фото дружини футболіста «Лестера» Джеймі Варді
    Пишногруда Ребекка. Екстремальні фото дружини футболіста «Лестера» Джеймі Варді
    Пишногруда Ребекка. Екстремальні фото дружини футболіста «Лестера» Джеймі Варді
    Пишногруда Ребекка. Екстремальні фото дружини футболіста «Лестера» Джеймі Варді
    Пишногруда Ребекка. Екстремальні фото дружини футболіста «Лестера» Джеймі Варді
    Пишногруда Ребекка. Екстремальні фото дружини футболіста «Лестера» Джеймі Варді
    Пишногруда Ребекка. Екстремальні фото дружини футболіста «Лестера» Джеймі Варді
    Пишногруда Ребекка. Екстремальні фото дружини футболіста «Лестера» Джеймі Варді
    Пишногруда Ребекка. Екстремальні фото дружини футболіста «Лестера» Джеймі Варді
    Пишногруда Ребекка. Екстремальні фото дружини футболіста «Лестера» Джеймі Варді
    Пишногруда Ребекка. Екстремальні фото дружини футболіста «Лестера» Джеймі Варді
    Пишногруда Ребекка. Екстремальні фото дружини футболіста «Лестера» Джеймі Варді
    Пишногруда Ребекка. Екстремальні фото дружини футболіста «Лестера» Джеймі Варді
    Пишногруда Ребекка. Екстремальні фото дружини футболіста «Лестера» Джеймі Варді
    Пишногруда Ребекка. Екстремальні фото дружини футболіста «Лестера» Джеймі Варді

    Сьогодні ж Ребекка і Джеймі виховують чотирьох дітей та регулярно діляться в мережі фото своєї родини.

    Також варто зазначити, що родина очікує на поповнення - Ребекка вагітна п'ятою для родини Варді дитиною.

    Джеймі Річард Варді — 32-річний англійський футболіст, нападник клубу «Лестер Сіті». Автор рекорду чемпіонату Англії, граючи за «Лестер Сіті» (відзначився голами в 11 матчах поспіль). Таким чином він побив рекорд Руда ван Ністелроя.


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