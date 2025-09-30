Головна Спорт Скотч. Спорт
Найвидатніший шахіст сторіччя став батьком

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Найвидатніший шахіст сторіччя став батьком
Дружина гросмейстера Елла Вікторія опублікувала фото, на якому Карлсен спить на ліжку з немовлям

Дитина у родині Магнуса та його дружини Елли Вікторії з'явилася на світ 27 вересня

16-й чемпіон світу з шахів норвезький гросмейстер Магнус Карлсен став батьком. Про це інформує «Главком».

Дружина гросмейстера Елла Вікторія опублікувала фото, на якому Карлсен спить на ліжку з немовлям. Дитина з'явилася на світ 27 вересня.

Магнус та Елла Вікторія одружилися на початку 2025 року. У травні стало відомо, що дружина шахіста вагітна.

Карлсен став гросмейстером 26 квітня 2004 року у віці 13 років. Він п'ять разів вигравав чемпіонат світу з рапіду та вісім разів – по бліцу.

Норвежець є наймолодшим шахістом, який очолив офіційний рейтинг ФІДЕ. Він зробив це у віці 19 років 1 місяць.

Нагадаємо, Магнус Карлсен на гала-вечері Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ), присвяченій сторіччю організації, отримав нагороду найвидатнішому шахісту останнього сторіччя.

Після цього він виступив із потужною промовою на підтримку України. 

«Якось дивно отримувати цю нагороду в той час, коли я все ще активний гравець. Зараз мене більше хвилює матч Норвегії проти В’єтнаму. Я, звичайно, щасливий отримати цю нагороду, але, на мою особисту думку, Гаррі Каспаров (радянський та російський шахіст єврейсько-вірменського походження, тринадцятий чемпіон світу з шахів, – «Главком») зробив кращу кар’єру, ніж я. Я розумію, чому я отримав цю нагороду, але я все одно вважаю, що він більш гідний. Але я сказав би, принаймні на честь Гаррі, тому що я впевнений, він скористався б можливістю порадити не відновлювати російську і білоруську шахову федерацію, так що я теж так вчиню. Дякую!», – заявив Магнус.

