Михайло Саакашвілі показав свою доньку Алісу в її перший шкільний день

Колишній президент Грузії та ексголова Одеської ОДА Михайло Саакашвілі опублікував фото своєї доньки Аліси, підписавши його: «Перший день Аліси в школі». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на соцмережі політика.
На фотографії дівчинка сидить на лавці біля іграшкового будиночка. На ній – святкова довга біла сукня, поверх якої накинута чорна кофта. Довге темне волосся Аліси розпущене, а від обличчя прибране заколками. Дівчинка усміхається.
Де саме живе та пішла до школи донька, Саакашвілі не уточнив.
За інформацією деяких ЗМІ, матір'ю дівчинки є відома грузинська співачка Софо Ніжарадзе. Саакашвілі раніше підтверджував, що має позашлюбну дитину. У нього також є двоє синів, Едуард і Ніколоз, від колишньої дружини Сандри Руфолс.
Вперше Саакашвілі заявив громадськості про те, що має доньку наприкінці 2021 року, яке зміг опублікувати у соцмережах, попри те, що перебуває у в'язниці.
Тоді політик поділився кадрами зі світового концерту на телебаченні, де разом із мамою дебютувала маленька Еліс-Марія Саакашвілі.
У серпні 2022 року фото дівчинки оприлюднила також прессекретар політика Дарина Чиж.
Нагадаємо, народна депутатка Єлизавета Ясько народила дитину від Саакашвілі.
Саакашвілі 1 жовтня 2021 року затримали у Тбілісі, після чого помістили до в'язниці у місті Руставі, де він оголосив голодування. 8 листопада його без погодження з родичами та адвокатами перевели з в'язниці у місті Руставі до тюремної лікарні у Тбілісі (район Глдані). 20 листопада Саакашвілі перевели у військовий госпіталь у місті Горі, де він припинив голодування.
Як повідомлялося, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не помилує ув'язненого колишнього главу держави Михайла Саакашвілі, оскільки вважає, що це підвищить поляризацію у суспільстві.
Також повідомлялося, що Саакашвілі близький до інвалідності: лікар політика розповів про стан його здоров’я.
