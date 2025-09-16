Михайло Саакашвілі показав свою доньку Алісу в її перший шкільний день

Матір'ю Аліси Саакашвілі є відома грузинська співачка Софо Ніжарадзе

Колишній президент Грузії та ексголова Одеської ОДА Михайло Саакашвілі опублікував фото своєї доньки Аліси, підписавши його: «Перший день Аліси в школі». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на соцмережі політика.

На фотографії дівчинка сидить на лавці біля іграшкового будиночка. На ній – святкова довга біла сукня, поверх якої накинута чорна кофта. Довге темне волосся Аліси розпущене, а від обличчя прибране заколками. Дівчинка усміхається.

Аліса Саакашвілі пішла у перший клас фото: Михайло Саакашвілі/Facebook

Де саме живе та пішла до школи донька, Саакашвілі не уточнив.

За інформацією деяких ЗМІ, матір'ю дівчинки є відома грузинська співачка Софо Ніжарадзе. Саакашвілі раніше підтверджував, що має позашлюбну дитину. У нього також є двоє синів, Едуард і Ніколоз, від колишньої дружини Сандри Руфолс.

Вперше Саакашвілі заявив громадськості про те, що має доньку наприкінці 2021 року, яке зміг опублікувати у соцмережах, попри те, що перебуває у в'язниці.

Тоді політик поділився кадрами зі світового концерту на телебаченні, де разом із мамою дебютувала маленька Еліс-Марія Саакашвілі.

Маленька Еліс-Марія Саакашвілі з мамою фото: Михайло Саакашвілі/Facebook

У серпні 2022 року фото дівчинки оприлюднила також прессекретар політика Дарина Чиж.

Нагадаємо, народна депутатка Єлизавета Ясько народила дитину від Саакашвілі.

Саакашвілі 1 жовтня 2021 року затримали у Тбілісі, після чого помістили до в'язниці у місті Руставі, де він оголосив голодування. 8 листопада його без погодження з родичами та адвокатами перевели з в'язниці у місті Руставі до тюремної лікарні у Тбілісі (район Глдані). 20 листопада Саакашвілі перевели у військовий госпіталь у місті Горі, де він припинив голодування.

Як повідомлялося, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не помилує ув'язненого колишнього главу держави Михайла Саакашвілі, оскільки вважає, що це підвищить поляризацію у суспільстві.

Також повідомлялося, що Саакашвілі близький до інвалідності: лікар політика розповів про стан його здоров’я.