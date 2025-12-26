Тренер «Манчестер Сіті» зізнався, що набрав близько 5 кг зайвої ваги за різдвяні свята

Гвардіола: Я набрав чотири-п'ять зайвих кілограмів через те, що з'їв та випив

Гвардіола: Чи були у мене різдвяні вихідні? Безперечно

Головний тренер «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола зізнався, що набрав 4-5 кг ваги за різдвяні свята. Про це повідомляє Главком з посиланням на пресслужба «Манчестер Сіті».

«Чи були у мене різдвяні вихідні? Безперечно. Я набрав чотири-п'ять зайвих кілограмів через те, що з'їв та випив. Тож все пройшло чудово», – заявив Гвардіола.

Раніше він стверджував, що гравці «Манчестер Сіті» пройшли зважування перед святами. Гвардіола попередив футболістів клубу, що може виключити їх зі складу на матч із «Ноттінгем Форест», якщо вони наберуть зайву вагу.

