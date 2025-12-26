Головна Спорт Скотч. Спорт
search button user button menu button

Тренер «Манчестер Сіті» зізнався, що набрав близько 5 кг зайвої ваги за різдвяні свята

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Тренер «Манчестер Сіті» зізнався, що набрав близько 5 кг зайвої ваги за різдвяні свята
Гвардіола: Я набрав чотири-п'ять зайвих кілограмів через те, що з'їв та випив
фото: Reuters

Гвардіола: Чи були у мене різдвяні вихідні? Безперечно

Головний тренер «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола зізнався, що набрав 4-5 кг ваги за різдвяні свята. Про це повідомляє Главком з посиланням на пресслужба «Манчестер Сіті».

«Чи були у мене різдвяні вихідні? Безперечно. Я набрав чотири-п'ять зайвих кілограмів через те, що з'їв та випив. Тож все пройшло чудово», – заявив Гвардіола.

Раніше він стверджував, що гравці «Манчестер Сіті» пройшли зважування перед святами. Гвардіола попередив футболістів клубу, що може виключити їх зі складу на матч із «Ноттінгем Форест», якщо вони наберуть зайву вагу.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Теги: Хосеп Ґвардіола НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Манчестер Сіті

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гаррі Кейн очолив рейтинг претендентів на «Золотий м'яч»
Goal опублікував перелік головних претендентів на «Золотий м'яч»
25 грудня, 15:05
Гру «Динамо» – «Ноа» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo
«Динамо» – «Ноа»: де дивитися гру Ліги конференцій
18 грудня, 11:59
УЄФА дозволяє Білорусі використовувати на міжнародних турнірах національну символіку
УАФ звернулася до УЄФА щодо умов участі Білорусі у Євро-2026 із футзалу
17 грудня, 11:10
У Алдоніна лікарі діагностували рак шлунка
Ексфутболіст збірної РФ, який брав участь у турнірі з викраденими українськими дітьми, захворів на рак
15 грудня, 20:08
Раніше Зубкова було визнано одним з найкращих гравців чемпіонату Туреччини
Зубков знову відзначився результативними діями у чемпіонаті Туреччини
15 грудня, 16:33
Безпрограшна серія «гірників» продовжилася до восьми матчів
«Шахтар» здолав «Хамрун» у Лізі конференцій
12 грудня, 00:03
Українці опинилися у групі 5, де їхніми суперниками стали збірні Румунії, Казахстану й Північної Ірландії
Визначилися суперники України в кваліфікації футбольного Євро-2026 (U-19)
10 грудня, 13:40
За національну збірну України Парфьонов у 1996-2002 роках провів 18 матчів
Ексгравець збірної України з футболу потрапив до бази «Миротворця»
2 грудня, 19:09
Гру «Омонія» – «Динамо» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo
«Омонія» – «Динамо»: де та коли дивитися гру Ліги конференцій
27 листопада, 13:01

Скотч. Спорт

Тренер «Манчестер Сіті» зізнався, що набрав близько 5 кг зайвої ваги за різдвяні свята
Тренер «Манчестер Сіті» зізнався, що набрав близько 5 кг зайвої ваги за різдвяні свята
Рекордсменка світу Магучіх неоднозначно відповіла на питання про стосунки з нареченим
Рекордсменка світу Магучіх неоднозначно відповіла на питання про стосунки з нареченим
Трамп заявив, що син почав його більше шанувати після знайомства з Роналду
Трамп заявив, що син почав його більше шанувати після знайомства з Роналду
З одягу – лише ковдра. Дружина футболіста збірної України вразила мережу ефектним фото
З одягу – лише ковдра. Дружина футболіста збірної України вразила мережу ефектним фото
Популярні норвезькі біатлоністи брати Бьо відкрили бізнес після завершення кар’єри
Популярні норвезькі біатлоністи брати Бьо відкрили бізнес після завершення кар’єри
Гурт Kalush Orchestra став амбасадором Федерації боксу України
Гурт Kalush Orchestra став амбасадором Федерації боксу України

Новини

В Україні хмарно: погода на 26 грудня
Вчора, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua