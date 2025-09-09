Головна Вінниця Новини
На Вінниччині в аваріях постраждали дитина та підліток

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
На Вінниччині в аваріях постраждали дитина та підліток
Поліцейські розслідують обставини кожної аварії, серед травмованих – дитина та підліток
фото: Національна поліція України

Поліція Вінниччини розслідує чотири ДТП із постраждалими, в одній з них травмовано дитину

8 вересня на території Вінницької області сталося чотири дорожньо-транспортні пригоди з постраждалими. Поліцейські розслідують обставини кожної аварії, серед травмованих – дитина та підліток. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Вінничини.

За даними поліції, у Вінниці по вул. Левка Лук’яненка 34-річний водій автомобіля Renault наїхав на 23-річну дівчину, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Постраждалу госпіталізували, водій був тверезий.

Ще одна ДТП трапилася на перехресті вул. Вишенька та Пирогова, де 40-річний водій Volvo зіткнувся з 18-річним місцевим жителем, який керував електросамокатом. Керманича самоката доставили до лікарні.

У селі Лука-Мелешківська внаслідок зіткнення автомобілів Ford та Mercedes постраждав 7-річний пасажир останнього. Дитину госпіталізували. За цими фактами відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

У селі Джулинка зіткнулись мопед Fada та легковий автомобіль, водій якого залишив місце пригоди. 19-річного мопедиста з тяжкими травмами доставили до лікарні.

Згодом поліцейські встановили та розшукали причетного до аварії 30-річного чоловіка, а його автомобіль Mitsubishi знайшли покинутим біля річки Південний Буг. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. За таке правопорушення передбачено до восьми років ув'язнення.

Нагадаємо, правоохоронці затримали двох чоловіків за хуліганські дії біля автозаправки у Вінниці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Вінницької області.

4 вересня близько 11:30 до поліції надійшло повідомлення від 24-річного вінничанина, що біля АЗС по вулиці 600-річчя невідомі особи завдали тілесні ушкодження та використали проти нього газовий балончик. Слідчі Вінницького райуправління затримали неподалік місці події двох причетних чоловіків віком 33 та 46 років. Потерпілого доставлено до лікарні.

