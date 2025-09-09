На Вінниччині в аваріях постраждали дитина та підліток

Поліція Вінниччини розслідує чотири ДТП із постраждалими, в одній з них травмовано дитину

8 вересня на території Вінницької області сталося чотири дорожньо-транспортні пригоди з постраждалими. Поліцейські розслідують обставини кожної аварії, серед травмованих – дитина та підліток. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Вінничини.

За даними поліції, у Вінниці по вул. Левка Лук’яненка 34-річний водій автомобіля Renault наїхав на 23-річну дівчину, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Постраждалу госпіталізували, водій був тверезий.

Ще одна ДТП трапилася на перехресті вул. Вишенька та Пирогова, де 40-річний водій Volvo зіткнувся з 18-річним місцевим жителем, який керував електросамокатом. Керманича самоката доставили до лікарні.

У селі Лука-Мелешківська внаслідок зіткнення автомобілів Ford та Mercedes постраждав 7-річний пасажир останнього. Дитину госпіталізували. За цими фактами відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

У селі Джулинка зіткнулись мопед Fada та легковий автомобіль, водій якого залишив місце пригоди. 19-річного мопедиста з тяжкими травмами доставили до лікарні.

Згодом поліцейські встановили та розшукали причетного до аварії 30-річного чоловіка, а його автомобіль Mitsubishi знайшли покинутим біля річки Південний Буг. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. За таке правопорушення передбачено до восьми років ув'язнення.

