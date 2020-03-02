Розкішна модель Джоана Санс. Запаморочливі фото дружини легендарного Дані Алвеса



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Джоана Санс працює моделлю і знімається для безлічі світових брендів, рекламуючи їх продукцію

Джоана Санс - дружина легендарного 36-річного захисника «Сан-Пауло» Дані Алвеса. Пара познайомилася через спільного знайомого в 2015 році, коли Дані ще виступав за «Барселону». Дівчина ділила кімнату разом з подругою одного з ділових партнерів Алвеса.

Джоана Санс працює моделлю і знімається для безлічі світових брендів, рекламуючи їх продукцію.

Також дівчина є дуже популярною в соціальних мережах. Зокрема, у Джоани більше 750 тисяч підписників в Instagram.