  1. Головна
  2. Спорт
  3. Скотч. Спорт
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Скотч. Спорт

    Рубі Мей: гаряча красуня, якій належить серце хавбека збірної Англії Деле Аллі

    • Розсилка
    Рубі Мей: гаряча красуня, якій належить серце хавбека збірної Англії Деле Аллі

    25-річна Рубі працює в модельному бізнесі

    Незважаючи на молодий вік, півзахисник «Тоттнема» і збірної Англії Деле Аллі не входить до переліку завидних футбольних холостяків. Серце хавбека завоювала модель Рубі Мей.

    1 з 34
    на весь екран згорнути
    Рубі Мей: гаряча красуня, якій належить серце хавбека збірної Англії Деле Аллі
    Рубі Мей: гаряча красуня, якій належить серце хавбека збірної Англії Деле Аллі
    Рубі Мей: гаряча красуня, якій належить серце хавбека збірної Англії Деле Аллі
    Рубі Мей: гаряча красуня, якій належить серце хавбека збірної Англії Деле Аллі
    Рубі Мей: гаряча красуня, якій належить серце хавбека збірної Англії Деле Аллі
    Рубі Мей: гаряча красуня, якій належить серце хавбека збірної Англії Деле Аллі
    Рубі Мей: гаряча красуня, якій належить серце хавбека збірної Англії Деле Аллі
    Рубі Мей: гаряча красуня, якій належить серце хавбека збірної Англії Деле Аллі
    Рубі Мей: гаряча красуня, якій належить серце хавбека збірної Англії Деле Аллі
    Рубі Мей: гаряча красуня, якій належить серце хавбека збірної Англії Деле Аллі
    Рубі Мей: гаряча красуня, якій належить серце хавбека збірної Англії Деле Аллі
    Рубі Мей: гаряча красуня, якій належить серце хавбека збірної Англії Деле Аллі
    Рубі Мей: гаряча красуня, якій належить серце хавбека збірної Англії Деле Аллі
    Рубі Мей: гаряча красуня, якій належить серце хавбека збірної Англії Деле Аллі
    Рубі Мей: гаряча красуня, якій належить серце хавбека збірної Англії Деле Аллі
    Рубі Мей: гаряча красуня, якій належить серце хавбека збірної Англії Деле Аллі
    Рубі Мей: гаряча красуня, якій належить серце хавбека збірної Англії Деле Аллі
    Рубі Мей: гаряча красуня, якій належить серце хавбека збірної Англії Деле Аллі
    Рубі Мей: гаряча красуня, якій належить серце хавбека збірної Англії Деле Аллі
    Рубі Мей: гаряча красуня, якій належить серце хавбека збірної Англії Деле Аллі
    Рубі Мей: гаряча красуня, якій належить серце хавбека збірної Англії Деле Аллі
    Рубі Мей: гаряча красуня, якій належить серце хавбека збірної Англії Деле Аллі
    Рубі Мей: гаряча красуня, якій належить серце хавбека збірної Англії Деле Аллі
    Рубі Мей: гаряча красуня, якій належить серце хавбека збірної Англії Деле Аллі
    Рубі Мей: гаряча красуня, якій належить серце хавбека збірної Англії Деле Аллі
    Рубі Мей: гаряча красуня, якій належить серце хавбека збірної Англії Деле Аллі
    Рубі Мей: гаряча красуня, якій належить серце хавбека збірної Англії Деле Аллі
    Рубі Мей: гаряча красуня, якій належить серце хавбека збірної Англії Деле Аллі
    Рубі Мей: гаряча красуня, якій належить серце хавбека збірної Англії Деле Аллі
    Рубі Мей: гаряча красуня, якій належить серце хавбека збірної Англії Деле Аллі
    Рубі Мей: гаряча красуня, якій належить серце хавбека збірної Англії Деле Аллі
    Рубі Мей: гаряча красуня, якій належить серце хавбека збірної Англії Деле Аллі
    Рубі Мей: гаряча красуня, якій належить серце хавбека збірної Англії Деле Аллі

    25-річна Рубі працює в модельному бізнесі. І це не дивно, адже дівчина має прекрасну зовнішність і фантастичну фігуру. Також красуня активно веде свій аккаунт в Інстаграм, де має більше 90 тисяч підписників.

    Варто відзначити, що відносини Деле і Рубі складаються не настільки ідеально, як може здатися на перший погляд. Нещодавно ЗМІ з'явилася інформація про розставання пари після трьох років стосунків. Втім, вже незабаром закохані знову зійшлися.

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Тоттнем Готспур Деле Аллі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies