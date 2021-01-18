Рубі Мей: гаряча красуня, якій належить серце хавбека збірної Англії Деле Аллі

25-річна Рубі працює в модельному бізнесі

Незважаючи на молодий вік, півзахисник «Тоттнема» і збірної Англії Деле Аллі не входить до переліку завидних футбольних холостяків. Серце хавбека завоювала модель – Рубі Мей.

25-річна Рубі працює в модельному бізнесі. І це не дивно, адже дівчина має прекрасну зовнішність і фантастичну фігуру. Також красуня активно веде свій аккаунт в Інстаграм, де має більше 90 тисяч підписників.

Варто відзначити, що відносини Деле і Рубі складаються не настільки ідеально, як може здатися на перший погляд. Нещодавно ЗМІ з'явилася інформація про розставання пари після трьох років стосунків. Втім, вже незабаром закохані знову зійшлися.