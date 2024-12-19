Забезпечить енергією на сотні років. У надрах Землі виявлено величезні запаси водню

Науковці не думали, що водень накопичується під землею, але останні відкриття свідчать про що це правда

Лише частка водню, прихованого під поверхнею Землі, могла би забезпечити енергією всю планету протягом 200 років

Науковці переконані, що в надрах нашої планети ховаються трильйони тонн водню, але виявлено лише частину запасів цього важливого елемента, що дасть змогу відмовитися від викопного палива. Про це пише Live Science.

«Під поверхнею Землі ховається купа водню, і вчені кажуть, що лише його частка може позбавити людство залежності від викопного палива на 200 років», – йдеться у статті.

Нові дослідження показують, що планета містить близько 6,2 трильйонів тонн (5,6 трильйонів метричних тонн) водню в каменях і підземних резервуарах. Це приблизно в 26 разів перевищує кількість нафти, яка, як відомо, залишилася в землі (1,6 трильйона барелів, кожен з яких важить приблизно 0,15 тонни), але де розташовані ці запаси водню, залишається незрозумілим.

«Дослідники підозрюють, що більша частина водню занадто глибоко або занадто далеко, щоб отримати доступ до нього, а деякі запаси, ймовірно, занадто малі, щоб видобувати їх економічно доцільним способом», – йдеться у статті.

Донедавна вчені не усвідомлювали, що водень накопичується під поверхнею Землі. Вважалося, то він випаровується в атмосферу через невеликі тріщини в гірських породах. Тепер же вчені виявили величезне родовище водню в Африці та в Албанії. Це означає, що водень дійсно накопичується в резервуарах у надрах Землі і автори нового дослідження вважають, що його там дуже багато.

Моделювання на основі наявних даних показало, що під поверхнею планети ховається приблизно 6,2 трлн тонн водню. Але вченим ще потрібно визначити його точне місце розташування в різних місцях на планеті.

Водень є джерелом чистої енергії, яке можна використовувати як паливо для транспортних засобів, для забезпечення промислових процесів і вироблення електроенергії. Вчені вважають, що всього 2% запасів водню, виявлених у дослідженні, а саме 124 млрд тонн, можуть забезпечити енергією всю планету протягом 200 років. Таким чином це може призвести до повної відмови від використання викопного палива.

Дослідження вчених показує, що енергія, отримана під час використання цього водню, приблизно вдвічі перевищує енергію, яку можна отримати від усіх запасів природного газу на Землі.

Щоб оцінити кількість водню всередині Землі, вчені використовували модель, яка враховувала швидкість, з якою водневий газ виробляється під поверхнею, кількість, яку, імовірно, буде захоплено в резервуарах, і кількість, втрачену внаслідок різних процесів, як-от витік із гірських порід в атмосферу.

Водень утворюється внаслідок хімічних реакцій у гірських породах. Найпростішою реакцією є поділ води на водень і кисень. Але насправді існують десятки природних процесів, які здатні створювати водень.

Вчені вважають, що більша частина водню занадто глибоко, щоб його було вигідно видобувати. Але навіть з урахуванням таких обмежень його достатньо, щоб відмовитися від використання викопного палива.

Експерти прогнозують, що глобальний попит на водень зросте в 5 разів до 2050 року і в деяких секторах економіки він становитиме приблизно 30% енергопостачання. Перевага використання природного водню полягає в тому, що для його виробництва не потрібне джерело енергії, а підземні резервуари можуть зберігати водневий газ доти, доки він не знадобиться.

Раніше вчені з Массачусетського технологічного інституту здійснили прорив у боротьбі із пластиковим забрудненням планети. Вони розробили унікальну методику з виробництва мікрочастинок пластику з біорозкладних полімерів, які можуть бути використані у виробництві мила, миючих засобів та косметики.