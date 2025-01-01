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Сьогодні виповнилося 75 років з дня чернечого постригу патріарха Філарета

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Сьогодні виповнилося 75 років з дня чернечого постригу патріарха Філарета
Святійший Патріарх Філарет проповідує у Володимирському соборі після богослужіння з нагоди дня пам'яті праведного Філарета Милостивого. Грудень 2024 року
фото: Патріарх Філарет, Facebook

Патріарх Філарет є найстаршим архієреєм, який провів у ангельському чернечому чині 75 років

Сьогодні, 1 січня 2025 року, виповнюється 75 років з дня чернечого постригу Святійшого патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета. Про це повідомляється на сторінці патріарха у соцмережі

Зазначається, що у далекому 1950 році, під час навчання в Московській духовній академії, тоді ще студент Михайло Денисенко, прийняв чернецтво у Троїце-Сергієвій лаврі з ім’ям Філарет, на честь святого праведного Філарета Милостивого (день пам’яті 14 (1 за ст.ст.) грудня).

Монах Філарет у своїй келії за молитвою. Троїце-Сергієва Лавра. 1950 рік
Монах Філарет у своїй келії за молитвою. Троїце-Сергієва Лавра. 1950 рік
фото: Патріарх Філарет, Facebook

У всьому православному християнському світі патріарх Філарет є найстаршим архієреєм, який провів у ангельському чернечому чині 75 років (найбільше з усіх архієреїв Помісних Православних Церков).

«Працівники Київської Патріархії та вся повнота Української Православної Церкви Київського Патріархату вітають його Святість з ювілейною 75-ю річницею чернечого постригу. Ми дякуємо Господу Богу за дар життя і здоров’я Святійшого Патріарха Філарета, який для архієреїв, духовенства, чернецтва і парафіян є взірцем святості, молитви, духовного життя і любові до Бога. Нехай Господь Бог, за молитвами всіх святих землі Української, зміцнює душевні і тілесні сили нашого Предстоятеля у його Патріаршому служінні на благо Української Помісної Православної Церкви і побожного українського народу на многії та благії літа!»,  – йдеться у дописі.   

Варто нагадати, що Філарет (в миру: Михайло Антонович Денисенко - народився 23 січня 1929, с. Благодатне, Амвросіївський район, Сталінського округу, Українська РСР, СРСР) — український православний церковний діяч, архієрей. Третій предстоятель Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП), патріарх Київський і всієї Руси-України (з 1995 до 2019 року).

Випускник Московської духовної семінарії Російської православної церкви. 1950 року прийняв чернецтво. Єпископ Лузький (1962), Віденський і Австрійський (1962–1964), Дмитрівський (1964–1966); митрополит Київський і Галицький, екзарх України Російської православної церкви (1966–1990).

Після смерті московського патріарха Пимена в 1990 році став місцеблюстителем московського патріаршого престолу. Був одним із кандидатів на патріарший престол, але вибори програв. Ініціював створення Української православної церкви у складі Московського патріархату (УПЦ (МП)), став її першим митрополитом (1990–1992).

Внаслідок здобуття Україною незалежності 1991 року виступив поборником української церковної самостійності. 1992 року створив незалежну від Москви Українську православну церкву Київського патріархату, за що російські ієрархи відлучили його від церкви й піддали анафемі (1997). Працював заступником київського патріарха (1992–1995).

Після смерті предстоятеля Володимира очолив Київський патріархат. Брав активну участь у створенні Православної церкви України. 18 квітня 2018 року разом з предстоятелем УАПЦ Макарієм та очільником УПЦ МП Онуфрієм зустрівся з Петром Порошенком та офіційно передав підписи 40 архієреїв Київського патріархату, які разом із листом-зверненням глави держави були направлені до Вселенського патріарха з проханням автокефалії для України. 11 жовтня 2018 року синод Вселенського патріархату зняв з Філарета анафему, накладену у 1997-му. Виступає за міжцерковний діалог в Україні.

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Теги: Філарет церква навчання соцмережі

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