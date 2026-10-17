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На честь Мессі у Перу був названий новий вид рослини

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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На честь Мессі у Перу був названий новий вид рослини
Мессі є восьмиразовим володарем «Золотого м'яча»
фото: Getty Images

Квітки рослини мають біло-блакитне забарвлення, що нагадує кольори форми збірної Аргентини.

Новий вид рослини, знайдений у Перу та віднесений до категорії тих, які зникають, назвали Salvia messii («рослина Мессі»), на честь аргентинського футболіста Ліонеля Мессі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Athletic.

Вид отримав свою назву через світло-блакитні та білі кольори, які нагадують кольори форми збірної Аргентини. Рослина відноситься до сімейства ясноткових, її підвиди відомі антиоксидантною, протизапальною та антисептичною дією.

Мессі є восьмиразовим володарем «Золотого м'яча». Аргентинець чотири рази виграв Лігу чемпіонів. 

У складі національної команди Аргентини капітан виграв низку трофеїв. Він тріумфував на ЧС-2022, а також переміг у двох Кубках Америки (2021, 2024). Також Мессі в складі олімпійської збірної Аргентини виграв «золото» Ігор-2008.

Нагадаємо, 7 жовтня відбувся товариський матч між збірними Аргентини та Беніну

Команди зустрілись у столиці Аргентини Буенос-Айрес на «Естадіо Монументаль».

Цей матч став прощальним у складі збірної для Ліонеля Мессі. За свою кар'єру на рівні національних команд він зіграв 208 матчів, забив 126 голів та віддав 69 асистів.

У матчі з Беніном легендарний аргентинець прийняв участь у всіх забитих м'ячах своєї команди: відзначився одним голом з пенальті та двома асистами.

Теги: Ліонель Мессі Перу футбол

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