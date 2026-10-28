Тимур Тутєров забив гол за «Сандерленд» у Кубку англійської ліги

Гол у ворота «Брентфорда» став другим для Тутєрова у шести матчах за «Сандерленд» цього сезону

«Сандерленд» Тутєрова вийшов до 1/4 фіналу Кубка Англійської ліги

Український форвард «Сандерленда» Тимур Тутєров забив гол у грі 1/8 фіналу Кубка Англійської ліги проти «Брентфорда». Про це повідомляє «Главком».

На 29-й хвилині Тимур Тутєров зробив рахунок 2:0 на користь «Сандерленда». Український футболіст забив гол у фактично порожні ворота під час контратаки своєї команди.

У підсумку, «Сандерленд» здобув перемогу (3:2) та вийшов до 1/4 фіналу Кубка Англійської ліги.

Гол у ворота «Брентфорда» став другим для 21-річного Тутєрова у шести матчах за «Сандерленд» цього сезону.

Нагадаємо, у голосуванні за «Золотий м'яч» 20206 року Кейн випередив форварда мадридського «Реала» Кіліана Мбаппе. Третім став нападник іспанської «Барселони» Ламін Ямаль.

Лідер «Баварії» став п'ятим англійцем із нагородою після Стенлі Меттьюза, Боббі Чарльтона, Кевіна Кігана та Майкла Оуена.

Премія «Золотий м'яч» була заснована французьким виданням France Football у 1956 році. Її переможцями були троє українців

Андрій Шевченко здобув «Золотий м’яч» у 2004 році, Ігор Бєланов – у 1986-му, а Олег Блохін – у 1975-му.

Всі троє українських футболістів грали за київське «Динамо» під керівництвом легендарного Валерія Лобановського. Блохін та Бєланов здобули «Золоті м’ячі», будучи гравцями київського клубу. Шевченко здобув трофей, коли грав за «Мілан».