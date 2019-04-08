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    Скотч. Спорт

    Жужанна Якабош: плавчиня з Угорщини, яка зводить з розуму чоловіків своєю зовнішністю

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    Жужанна Якабош: плавчиня з Угорщини, яка зводить з розуму чоловіків своєю зовнішністю

    Дівчина примітна не лише своєю модельною зовнішністю, а і тим, що є учасницею відразу чотирьох Олімпіад

    Жужанна Якабош - 30-річна угорська плавчиня, яка має чимало прихильників не лише через свої результати, а й також завдяки своїй природній вроді.

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    Жужанна Якабош: плавчиня з Угорщини, яка зводить з розуму чоловіків своєю зовнішністю
    Жужанна Якабош: плавчиня з Угорщини, яка зводить з розуму чоловіків своєю зовнішністю
    Жужанна Якабош: плавчиня з Угорщини, яка зводить з розуму чоловіків своєю зовнішністю
    Жужанна Якабош: плавчиня з Угорщини, яка зводить з розуму чоловіків своєю зовнішністю
    Жужанна Якабош: плавчиня з Угорщини, яка зводить з розуму чоловіків своєю зовнішністю
    Жужанна Якабош: плавчиня з Угорщини, яка зводить з розуму чоловіків своєю зовнішністю
    Жужанна Якабош: плавчиня з Угорщини, яка зводить з розуму чоловіків своєю зовнішністю
    Жужанна Якабош: плавчиня з Угорщини, яка зводить з розуму чоловіків своєю зовнішністю
    Жужанна Якабош: плавчиня з Угорщини, яка зводить з розуму чоловіків своєю зовнішністю
    Жужанна Якабош: плавчиня з Угорщини, яка зводить з розуму чоловіків своєю зовнішністю
    Жужанна Якабош: плавчиня з Угорщини, яка зводить з розуму чоловіків своєю зовнішністю
    Жужанна Якабош: плавчиня з Угорщини, яка зводить з розуму чоловіків своєю зовнішністю
    Жужанна Якабош: плавчиня з Угорщини, яка зводить з розуму чоловіків своєю зовнішністю
    Жужанна Якабош: плавчиня з Угорщини, яка зводить з розуму чоловіків своєю зовнішністю
    Жужанна Якабош: плавчиня з Угорщини, яка зводить з розуму чоловіків своєю зовнішністю
    Жужанна Якабош: плавчиня з Угорщини, яка зводить з розуму чоловіків своєю зовнішністю
    Жужанна Якабош: плавчиня з Угорщини, яка зводить з розуму чоловіків своєю зовнішністю
    Жужанна Якабош: плавчиня з Угорщини, яка зводить з розуму чоловіків своєю зовнішністю
    Жужанна Якабош: плавчиня з Угорщини, яка зводить з розуму чоловіків своєю зовнішністю
    Жужанна Якабош: плавчиня з Угорщини, яка зводить з розуму чоловіків своєю зовнішністю
    Жужанна Якабош: плавчиня з Угорщини, яка зводить з розуму чоловіків своєю зовнішністю
    Жужанна Якабош: плавчиня з Угорщини, яка зводить з розуму чоловіків своєю зовнішністю

    Дівчина примітна не лише своєю модельною зовнішністю, а і тим, що є учасницею відразу чотирьох Олімпіад. В найбільших спортивних стартах чотирьохріччя Жужанна брала участь у 2004, 2008, 2012 і 2016 роках.

    Джерело: Sports.ru

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