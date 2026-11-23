Друга ракетка світу італієць Яннік Сіннер завтра, 24 листопада, перенесе операцію на коліні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Il Messaggero.

Зазначається, що операція пройде у Фінляндії. Після неї Сіннер пропустить початок сезону, зокрема й Australian Open, який пройде з 17 по 31 січня 2027 року.

У жовтні Сіннер ухвалив рішення про дострокове завершення сезону. На той момент він був першою ракеткою світу. Італієць не виступав на турнірах з 12 липня, коли захистив титул на Вімблдоні.

25-річний Сіннер є переможцем 30 турнірів ATP в одиночному розряді. Італієць п'ять разів перемагав на Мейджорах.

Сіннер двічі ставав переможцем Підсумкового турніру ATP (2024, 2025 роки) та володарем Кубка Девіса (2023, 2024 роки).

Нагадаємо, жіноча збірна України з тенісу заробила один мільйон євро за вихід до фіналу Кубку Біллі Джин Кінг.

Кольори нашої національної команди захищали Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Катаріна Завацька, Людмила Кіченок. Роль капітана команди виконував Ілля Марченко.

Синьо-жовті вперше у історії вийшли до фіналу, де з рахунком 0:2 поступились Чехії. За це вони отримали один мільйон євро, у той час як переможниці турнірну заробили 1,5 мільйони.

Півфіналісти (Іспанія та Італія) отримали по 500 тисяч євро, чвертьфіналісти (Бельгія, Казахстан, Велика Британія та Китай) заробили по 350 тисяч євро. Загальний призовий фонд турніру склав 4,9 мільйонів євро.