Гідна поразка: «Ворскла» в Англії з честю поступилася «Арсеналу». ВІДЕО
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Тренер команди Василь Сачко. Фото ФК «Ворскла»
Полтавці двічі відзначилися у воротах європейського гранда
«Ворскла» гідно розпочала виступи у груповому етапі Ліги Європи-2018/19.
Полтавський клуб хоча і поступився у Лондоні «Арсеналу», але пішов з розгрому та двічі відзначився у воротах суперників.
Після першого тайму полтавці поступалися 0:1, однак пропустили два м’ячі на початку другої половини.
Згодом Месут Езіл зробив рахунок 4:0, та Чеснаков і Шарпар встановили остаточні цифри на табло – 4:2.
До Вашої уваги огляд матчу:
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