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    Гідна поразка: «Ворскла» в Англії з честю поступилася «Арсеналу». ВІДЕО

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    Тренер команди Василь Сачко. Фото ФК &laquo;Ворскла&raquo; - Гідна поразка: «Ворскла» в Англії з честю поступилася «Арсеналу». ВІДЕО
    Тренер команди Василь Сачко. Фото ФК «Ворскла»

    Полтавці двічі відзначилися у воротах європейського гранда

    «Ворскла» гідно розпочала виступи у груповому етапі Ліги Європи-2018/19.

    Полтавський клуб хоча і поступився у Лондоні «Арсеналу», але пішов з розгрому та двічі відзначився у воротах суперників.

    Після першого тайму полтавці поступалися 0:1, однак пропустили два м’ячі на початку другої половини.

    Згодом Месут Езіл зробив рахунок 4:0, та Чеснаков і Шарпар встановили остаточні цифри на табло – 4:2.

    До Вашої уваги огляд матчу:

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