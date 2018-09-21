Гідна поразка: «Ворскла» в Англії з честю поступилася «Арсеналу». ВІДЕО



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Тренер команди Василь Сачко. Фото ФК «Ворскла»

Полтавці двічі відзначилися у воротах європейського гранда

«Ворскла» гідно розпочала виступи у груповому етапі Ліги Європи-2018/19.

Полтавський клуб хоча і поступився у Лондоні «Арсеналу», але пішов з розгрому та двічі відзначився у воротах суперників.

Після першого тайму полтавці поступалися 0:1, однак пропустили два м’ячі на початку другої половини.

Згодом Месут Езіл зробив рахунок 4:0, та Чеснаков і Шарпар встановили остаточні цифри на табло – 4:2.

До Вашої уваги огляд матчу:

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