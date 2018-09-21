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    Втрачена перемога: як «Астана» вирвала нічию у «Динамо». ВІДЕО

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    Втрачена перемога: як «Астана» вирвала нічию у «Динамо». ВІДЕО

    Гості зрівняли рахунок у компенсований час

    «Динамо» напередодні стартувало у груповому етапі Ліги Європи. І стартувало невдало.

    Кияни на власному полі двічі були попереду у поєдинку 1-го туру проти «Астани», але двічі гості зуміли зрівняти рахунок.

    Як підсумок – нічия 2:2.

    За київську команду забивали Віктор Циганков і Денис Гармаш.

    За гостей відзначилися Анічич і Муртазаєв. Другий зрівняв рахунок на п’ятій компенсованій до другого тайму хвилині.

    До Вашої уваги огляд матчу:

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