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    Наречена Роналду Джорджина Родрігез показала, як діти Кріштіану святкують його голи

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    Наречена Роналду Джорджина Родрігез показала, як діти Кріштіану святкують його голи

    «Чотири голи для кожного з малюків»

    Іспанська модель Джорджина Родрігез, заручена з форвардом «Ювентуса» і збірної Португалії Кріштіану Роналду, в соціальній мережі опублікувала відео, на якому діти португальського гравця спостерігають за грою батька.

    34-річний гравець допоміг збірній Португалії на виїзді розгромити команду Литви у відбірковому раунді чемпіонату Європи-2020 з рахунком 5:1.

    Наречена Роналду показала відео, на якому діти Роналду стежать за матчем і радіють голам, які забив їхній батько.

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    Допис, поширений Georgina Rodríguez (@georginagio)

    «Переможний, унікальний, нестримний, неповторний, винятковий. Моє кохання. Ми любимо тебе і пишаємося тобою. Чотири голи для кожного з малюків», - написала Родрігез в Instagram.

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