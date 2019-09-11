Наречена Роналду Джорджина Родрігез показала, як діти Кріштіану святкують його голи
«Чотири голи для кожного з малюків»
Іспанська модель Джорджина Родрігез, заручена з форвардом «Ювентуса» і збірної Португалії Кріштіану Роналду, в соціальній мережі опублікувала відео, на якому діти португальського гравця спостерігають за грою батька.
34-річний гравець допоміг збірній Португалії на виїзді розгромити команду Литви у відбірковому раунді чемпіонату Європи-2020 з рахунком 5:1.
Наречена Роналду показала відео, на якому діти Роналду стежать за матчем і радіють голам, які забив їхній батько.
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«Переможний, унікальний, нестримний, неповторний, винятковий. Моє кохання. Ми любимо тебе і пишаємося тобою. Чотири голи для кожного з малюків», - написала Родрігез в Instagram.