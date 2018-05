«Реал» вилетів до Києва на фінал Ліги чемпіонів (відео)

Іспанці мають прибути до Борисполя о 20.50

«Реал» вилетів до Києва на фінал Ліги чемпіонів проти «Ліверпуля», який пройде 26 травня.

Іспанці мають прибути до Борисполя о 20.50, після чого поселяться в готелі «Опера».

Раніше повідомлялося, що у Києві практично всі локації підготовлені до проведення фіналів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жіночих команд сезону 2017/2018.

Як відомо, київський фінал Ліги чемпіонів транслюватиметься по всьому світу.

Як відомо, головною «зіркою» церемонії відкриття фіналу Ліги чемпіонів, який відбудеться 26 травня в Києві на НСК «Олімпійський», стане британська співачка Дуа Ліпа.

We're on our way to Kiev! VAMOS! #APorLa13 pic.twitter.com/Nz8ok9OtM8