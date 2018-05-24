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    «Реал» вилетів до Києва на фінал Ліги чемпіонів (відео)

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    «Реал» вилетів до Києва на фінал Ліги чемпіонів (відео)

    Іспанці мають прибути до Борисполя о 20.50

    «Реал» вилетів до Києва на фінал Ліги чемпіонів проти «Ліверпуля», який пройде 26 травня.

    Іспанці мають прибути до Борисполя о 20.50, після чого поселяться в готелі «Опера».

    Раніше повідомлялося, що у Києві практично всі локації підготовлені до проведення фіналів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жіночих команд сезону 2017/2018.

    Як відомо, київський фінал Ліги чемпіонів транслюватиметься по всьому світу.

    Як відомо, головною «зіркою» церемонії відкриття фіналу Ліги чемпіонів, який відбудеться 26 травня в Києві на НСК «Олімпійський», стане британська співачка Дуа Ліпа.

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