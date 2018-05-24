«Реал» вилетів до Києва на фінал Ліги чемпіонів (відео)
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Іспанці мають прибути до Борисполя о 20.50
«Реал» вилетів до Києва на фінал Ліги чемпіонів проти «Ліверпуля», який пройде 26 травня.
Іспанці мають прибути до Борисполя о 20.50, після чого поселяться в готелі «Опера».
Раніше повідомлялося, що у Києві практично всі локації підготовлені до проведення фіналів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жіночих команд сезону 2017/2018.
Як відомо, київський фінал Ліги чемпіонів транслюватиметься по всьому світу.
Як відомо, головною «зіркою» церемонії відкриття фіналу Ліги чемпіонів, який відбудеться 26 травня в Києві на НСК «Олімпійський», стане британська співачка Дуа Ліпа.
We're on our way to Kiev! VAMOS! #APorLa13 pic.twitter.com/Nz8ok9OtM8— Real Madrid C.F. (@realmadriden) 24 мая 2018 г.