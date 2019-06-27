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    «Реал» зняв реп-кліп для презентації запасної форми на сезон-2019/20

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    «Реал» зняв реп-кліп для презентації запасної форми на сезон-2019/20

    Друга форма «Реала» виконана в темно-синьому кольорі

    Мадридський «Реал» презентував другий комплект форми на сезон-2019/20.

    Спеціально для презентації «Королівський клуб» зняв кліп на композицію в стилі реп.

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    Друга форма «Реала» виконана в темно-синьому кольорі. Футболка, шорти і гетри виконані в темно-синіх кольорах з золотим оздобленням і традиційним монохромним клубним гербом на лівій стороні грудей.

    Виробником екіпіровки є компанія аdidas.

    Джерело: Чемпионат.com

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