«Реал» зняв реп-кліп для презентації запасної форми на сезон-2019/20
Друга форма «Реала» виконана в темно-синьому кольорі
Мадридський «Реал» презентував другий комплект форми на сезон-2019/20.
Спеціально для презентації «Королівський клуб» зняв кліп на композицію в стилі реп.
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Que el mundo sepa que estamos listos. Sube el volumen— Real Madrid C.F. (@realmadrid) 27 июня 2019 г.
La nueva segunda equipación del @realmadrid de @adidasfootball ya está disponible.
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Друга форма «Реала» виконана в темно-синьому кольорі. Футболка, шорти і гетри виконані в темно-синіх кольорах з золотим оздобленням і традиційним монохромним клубним гербом на лівій стороні грудей.
Виробником екіпіровки є компанія аdidas.
Джерело: Чемпионат.com