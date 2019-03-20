Третя ракетка світу Звєрєв взяв собі цуценя з притулку у США
-
Розсилка
Олександр Звєрєв
Звєрєв сказав, що він може змінити кличку тварини
Третя ракетка світу Олександр Звєрєв з Німеччини в Майамі взяв цуценя з притулку. Візит туди був організований вчора. Разом зі Звєрєвим в притулок ходили також Белінда Бенчич, Ешлі Барті, Олена Остапенко, Джон Ізнер і Роберто Баутіста-Агут.
Читайте також
Sascha adopted a new puppy (you’re gonna have to tell lövik about that and you’re responsible for this pup sascha
Джерело: Sports.ru