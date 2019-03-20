Третя ракетка світу Звєрєв взяв собі цуценя з притулку у США



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Олександр Звєрєв

Звєрєв сказав, що він може змінити кличку тварини

Третя ракетка світу Олександр Звєрєв з Німеччини в Майамі взяв цуценя з притулку. Візит туди був організований вчора. Разом зі Звєрєвим в притулок ходили також Белінда Бенчич, Ешлі Барті, Олена Остапенко, Джон Ізнер і Роберто Баутіста-Агут.