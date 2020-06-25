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    Відео

    Українець Маліновський відзначився ефектним голом в чемпіонаті Італії (відео)

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    Українець Маліновський відзначився ефектним голом в чемпіонаті Італії (відео)

    Для Руслана це вже п'ятий гол в чемпіонаті

    У матчі 27 туру чемпіонату Італії між «Аталантою» і «Лаціо» український півзахисник бергамців Руслан Маліновський відзначився красивим голом з дальньої дистанції.

    Хавбек збірної України на 66-й хвилині зробив рахунок 2:2. Для Руслана це вже п'ятий гол в чемпіонаті.

    Сам поєдинок закінчився з рахунком 3:2 на користь бергамців.

    «Аталанта» набрала 54 очки, залишившись на четвертій позиції з відривом від п'ятої «Роми» у шість пунктів. 

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