Українець Маліновський відзначився ефектним голом в чемпіонаті Італії (відео)



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Для Руслана це вже п'ятий гол в чемпіонаті

У матчі 27 туру чемпіонату Італії між «Аталантою» і «Лаціо» український півзахисник бергамців Руслан Маліновський відзначився красивим голом з дальньої дистанції.

Хавбек збірної України на 66-й хвилині зробив рахунок 2:2. Для Руслана це вже п'ятий гол в чемпіонаті.

Сам поєдинок закінчився з рахунком 3:2 на користь бергамців.

«Аталанта» набрала 54 очки, залишившись на четвертій позиції з відривом від п'ятої «Роми» у шість пунктів.