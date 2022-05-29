Українка Рикун стала чемпіонкою світу і встановила світовий рекорд в жимі лежачи

«Хочу сказати дякую, в першу чергу собі, я змогла!!!» – Анна Рикун

Анна Рикун взяла вагу 122 кг

Українська спортсменка Анна Рикун стала чемпіонкою світу з жиму лежачи у категорії 57 кг.

Рикун взяла вагу 122 кг та встановила новий світовий рекорд.

Варто зазначити, що японка Акане Ісібаші брала вагу 122,5 кг – журі не зарахувало цю спробу.

Турнір проходить в Алмати, Казахстан.

«Це була найскладніша психологічно і водночас найкраща за наданими умовами підготовка! Це був шлях, що межував між почуттями до прагнення перемоги, що так важливо в наш час та між бажанням просто здатися в полон своїх страхів. Хочу сказати дякую, в першу чергу собі, я змогла!!!» – написала Рикун на своїй сторінці у Facebook.

Також вона подякувала своєму тренеру Вадиму Воронецькому.