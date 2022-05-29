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    Українка Рикун стала чемпіонкою світу і встановила світовий рекорд в жимі лежачи

    &laquo;Хочу сказати дякую, в першу чергу собі, я змогла!!!&raquo;&nbsp;&ndash;&nbsp;Анна Рикун - Українка Рикун стала чемпіонкою світу і встановила світовий рекорд в жимі лежачи
    «Хочу сказати дякую, в першу чергу собі, я змогла!!!» – Анна Рикун

    Анна Рикун взяла вагу 122 кг

    Українська спортсменка Анна Рикун стала чемпіонкою світу з жиму лежачи у категорії 57 кг.

    Рикун взяла вагу 122 кг та встановила новий світовий рекорд.

    Варто зазначити, що японка Акане Ісібаші брала вагу 122,5 кг – журі не зарахувало цю спробу.

    Турнір проходить в Алмати, Казахстан.

    «Це була найскладніша психологічно і водночас найкраща за наданими умовами підготовка! Це був шлях, що межував між почуттями до прагнення перемоги, що так важливо в наш час та між бажанням просто здатися в полон своїх страхів. Хочу сказати дякую, в першу чергу собі, я змогла!!!» – написала Рикун на своїй сторінці у Facebook.

    Також вона подякувала своєму тренеру Вадиму Воронецькому.

    Теги: спорт рекорд
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    Українка Рикун стала чемпіонкою світу і встановила світовий рекорд в жимі лежачи