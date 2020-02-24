Український дзюдока виграв срібло на престижному турнірі (відео)
Кеджау Ньябалі бере курс на Токіо
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Черговий успіх українського дзюдо не може не тішити. Курс - Олімпійський Токіо
Український борець дзюдо (дзюдока) Кеджау Ньябалі здобув срібну нагороду на на турнірі серії Grand Slam у німецькому Дюссельдорфі.
Це перша нагорода такого ґатунку для киянина Кеджау Ньябалі, який виступає у ваговій категорії до 90 кг.
У фіналі підопічному тренера Віталія Дуброви протистояв Давлат Бобонов з Узбекістану.
Давлат Бобонов - Кеджау Ньябалі: дивіться відео фінальної сутички 23.02.2020
Автор: Martial Arts
Успіх українця суттєво збільшує його шанси на здобуття Олімпійської ліцензії.
Нагадаємо, на турнірі серії Grand Slam у Парижі переможницею у ваговій категорії до 48 кг стала 19-річна українська дзюдоїстка Дарина Білодід.