Український дзюдока виграв срібло на престижному турнірі (відео)



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Кеджау Ньябалі бере курс на Токіо НОК

Черговий успіх українського дзюдо не може не тішити. Курс - Олімпійський Токіо

Український борець дзюдо (дзюдока) Кеджау Ньябалі здобув срібну нагороду на на турнірі серії Grand Slam у німецькому Дюссельдорфі.

Це перша нагорода такого ґатунку для киянина Кеджау Ньябалі, який виступає у ваговій категорії до 90 кг.

У фіналі підопічному тренера Віталія Дуброви протистояв Давлат Бобонов з Узбекістану.

Давлат Бобонов - Кеджау Ньябалі: дивіться відео фінальної сутички 23.02.2020 Автор: Martial Arts

Успіх українця суттєво збільшує його шанси на здобуття Олімпійської ліцензії.

Нагадаємо, на турнірі серії Grand Slam у Парижі переможницею у ваговій категорії до 48 кг стала 19-річна українська дзюдоїстка Дарина Білодід.