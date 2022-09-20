Воротар забив унікальний гол в чемпіонаті України (відео)

Святослав Горнік (у рожевій формі) забив єдиний гол своєї команди у цьому матчі

Чемпіонат України серед аматорів подарував глядачам незвичайне видовище

Поєдинок другого туру чемпіонату України серед аматорів між командами Куликів та Луцьксантехмонтаж-536 запам'ятався рідкісним взяттям воріт, повідомляє Футбол 24.



На 20-й хвилині рахунок відкрив голкіпер ФК Луцьксантехмонтаж-536. Святослав Горнік з рук вибив м'яч від своїх воріт, а той, вдарившись об мокрий газон, перелетів воротаря Куликова й опинився у сітці.

Команда з Львівської області намагалася відігратися, провівши на воротах суперників увесь другий тайм. Забити вдалося тільки на 90-й хвилині. Влучний удар до свого активу записав Максим Мацієвський, вразивши верхній кут воріт. Цей гол став останнім у зустрічі.

Нагадаємо, Росія не була допущена до жеребкування відбіркового турніру Євро-2024. Таким чином країни-агресорки не буде у фінальній частині чемпіонату Європи, який пройде в Німеччині.