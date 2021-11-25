  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус
    Авто

    Американці назвали найбільш надійні марки автомобілів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Американці назвали Lexus найнадійнішою маркою автомобілів у 2021 році - Американці назвали найбільш надійні марки автомобілів
    Американці назвали Lexus найнадійнішою маркою автомобілів у 2021 році
    фото з відкритих джерел

    Американська Consumer Reports оприлюднила щорічний список найбільш надійних автовиробників, присутніх у США

    Некомерційна організація Consumer Reports, яка досліджує споживацькі ринки, оприлюднила щорічний список найбільш надійних автовиробників, присутніх у США.

    Рейтинг базується на основі опитувань власників автомобілів про рівень задоволеності та статистики сервісних кампаній. Дані зводяться в оцінку за шкалою від нуля до 100, причому середнє значення становить 41-60 балів.

    Для того, аби бренд потрапив до рейтингу, необхідно мати у продажу принаймні дві моделі авто. Через це кілька виробників цього року не входять до рейтингу – серед них Alfa Romeo, Dodge, Jaguar, Land Rover, Maserati, Mitsubishi та Polestar. Натомість є багато японських брендів.

    Фактично, вони домінують у топ-10 рейтингу. А лідером цього року став Lexus, якому вдалося випередити торішнього чемпіона – Mazda.

    Toyota опустилася на третє місце, а за нею йде Infiniti – марка, яка належить Nissan.

    Американський бренд Buick опинився лише на п’ятій позиції.

    Honda, Subaru, Acura та Nissan займають нижню частину рейтингу, а в самому кінці розташувався бренд Mini, рейтинг якого не перевищив середній показник у 60 балів.

    Оцінка бренду:

    • Lexus: 76
    • Mazda: 75
    • Toyota: 71
    • Infiniti: 69
    • Buick: 66
    • Honda: 66
    • Subaru: 66
    • Acura 64
    • Nissan: 63
    • Mini: 60

    Якщо говорити про найменші оцінки у рейтингу, то тут десятка має наступний вигляд:

    • Kia: 43
    • Volvo: 42
    • Ram: 40
    • GMC: 37
    • Mercedes-Benz: 34
    • Volkswagen: 31
    • Genesis: 30
    • Jeep: 26
    • Tesla: 25
    • Lincoln: 18

    Читайте також:

    Теги: Tesla Volkswagen Genesis Toyota Kia Nissan Honda Lexus Land Rover Subaru Jeep Maserati Volvo Mazda
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Американці назвали найбільш надійні марки автомобілів