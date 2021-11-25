Американці назвали найбільш надійні марки автомобілів
Американська Consumer Reports оприлюднила щорічний список найбільш надійних автовиробників, присутніх у США
Некомерційна організація Consumer Reports, яка досліджує споживацькі ринки, оприлюднила щорічний список найбільш надійних автовиробників, присутніх у США.
Рейтинг базується на основі опитувань власників автомобілів про рівень задоволеності та статистики сервісних кампаній. Дані зводяться в оцінку за шкалою від нуля до 100, причому середнє значення становить 41-60 балів.
Для того, аби бренд потрапив до рейтингу, необхідно мати у продажу принаймні дві моделі авто. Через це кілька виробників цього року не входять до рейтингу – серед них Alfa Romeo, Dodge, Jaguar, Land Rover, Maserati, Mitsubishi та Polestar. Натомість є багато японських брендів.
Фактично, вони домінують у топ-10 рейтингу. А лідером цього року став Lexus, якому вдалося випередити торішнього чемпіона – Mazda.
Toyota опустилася на третє місце, а за нею йде Infiniti – марка, яка належить Nissan.
Американський бренд Buick опинився лише на п’ятій позиції.
Honda, Subaru, Acura та Nissan займають нижню частину рейтингу, а в самому кінці розташувався бренд Mini, рейтинг якого не перевищив середній показник у 60 балів.
Оцінка бренду:
- Lexus: 76
- Mazda: 75
- Toyota: 71
- Infiniti: 69
- Buick: 66
- Honda: 66
- Subaru: 66
- Acura 64
- Nissan: 63
- Mini: 60
Якщо говорити про найменші оцінки у рейтингу, то тут десятка має наступний вигляд:
- Kia: 43
- Volvo: 42
- Ram: 40
- GMC: 37
- Mercedes-Benz: 34
- Volkswagen: 31
- Genesis: 30
- Jeep: 26
- Tesla: 25
- Lincoln: 18
Читайте також: