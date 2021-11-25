Американці назвали найбільш надійні марки автомобілів

Американська Consumer Reports оприлюднила щорічний список найбільш надійних автовиробників, присутніх у США

Некомерційна організація Consumer Reports, яка досліджує споживацькі ринки, оприлюднила щорічний список найбільш надійних автовиробників, присутніх у США.

Рейтинг базується на основі опитувань власників автомобілів про рівень задоволеності та статистики сервісних кампаній. Дані зводяться в оцінку за шкалою від нуля до 100, причому середнє значення становить 41-60 балів.

Для того, аби бренд потрапив до рейтингу, необхідно мати у продажу принаймні дві моделі авто. Через це кілька виробників цього року не входять до рейтингу – серед них Alfa Romeo, Dodge, Jaguar, Land Rover, Maserati, Mitsubishi та Polestar. Натомість є багато японських брендів.

Фактично, вони домінують у топ-10 рейтингу. А лідером цього року став Lexus, якому вдалося випередити торішнього чемпіона – Mazda.

Toyota опустилася на третє місце, а за нею йде Infiniti – марка, яка належить Nissan.

Американський бренд Buick опинився лише на п’ятій позиції.

Honda, Subaru, Acura та Nissan займають нижню частину рейтингу, а в самому кінці розташувався бренд Mini, рейтинг якого не перевищив середній показник у 60 балів.

Оцінка бренду:

Lexus: 76

Mazda: 75

Toyota: 71

Infiniti: 69

Buick: 66

Honda: 66

Subaru: 66

Acura 64

Nissan: 63

Mini: 60

Якщо говорити про найменші оцінки у рейтингу, то тут десятка має наступний вигляд: