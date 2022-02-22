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    Анонсовано перший автомобіль з «невмирущими» шинами (відео)

    Скоро з'являться покришки, які не матимуть повітряної камери - Анонсовано перший автомобіль з «невмирущими» шинами (відео)
    Скоро з'являться покришки, які не матимуть повітряної камери
    фото з відкритих джерел

    Американці випустять автомобіль, який буде оснащено шинами без повітря

    Компанія Chevrolet готує нове покоління свого найпопулярнішого електромобіля – Bolt. Унікальність новинки полягатиме у тому, що його з заводу буде оснащено першими у світі серійними покришками без повітряної камери.

    Постачатиме покришки – Michelin, один з найбільших у світі виробників автомобільних шин. Нова інноваційна модель автомобільної гуми називається Uptis. Про те, що такими шинами буде оснащено новий Bolt, в інтерв’ю виданню CNN повідомив Алексіс Гарсін, президент Michelin North America.

    Шини Michelin Uptis були офіційно представлені у 2019 році. Їх розробка велась з початку десятиліття. Основні Uptis у порівнянні з традиційними шинами:

    • менша вага;
    • відсутність необхідності у датчиках тиску;
    • непотрібне запасне колесо чи домкрат, оскільки пошкодити таку шину майже неможливо.

    Uptis складається з ременів і спиць, причому останні зроблені з кількох тонких і міцних шарів скловолокна, щоб витримувати вагу автомобіля.

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    Теги: Електромобілі
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    Анонсовано перший автомобіль з «невмирущими» шинами (відео)