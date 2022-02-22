Анонсовано перший автомобіль з «невмирущими» шинами (відео)

Американці випустять автомобіль, який буде оснащено шинами без повітря

Компанія Chevrolet готує нове покоління свого найпопулярнішого електромобіля – Bolt. Унікальність новинки полягатиме у тому, що його з заводу буде оснащено першими у світі серійними покришками без повітряної камери.

Постачатиме покришки – Michelin, один з найбільших у світі виробників автомобільних шин. Нова інноваційна модель автомобільної гуми називається Uptis. Про те, що такими шинами буде оснащено новий Bolt, в інтерв’ю виданню CNN повідомив Алексіс Гарсін, президент Michelin North America.

Шини Michelin Uptis були офіційно представлені у 2019 році. Їх розробка велась з початку десятиліття. Основні Uptis у порівнянні з традиційними шинами:

менша вага;

відсутність необхідності у датчиках тиску;

непотрібне запасне колесо чи домкрат, оскільки пошкодити таку шину майже неможливо.

Uptis складається з ременів і спиць, причому останні зроблені з кількох тонких і міцних шарів скловолокна, щоб витримувати вагу автомобіля.