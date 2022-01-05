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    Автомобільне пальне стрімко дорожчає. Оприлюднено нові ціни

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    В Україні дорожчає пальне - Автомобільне пальне стрімко дорожчає. Оприлюднено нові ціни
    В Україні дорожчає пальне
    фото: glavcom.ua

    В Україні подорожчало пальне. На деяких заправках ціни піднялися на гривню за літр

    В Україні 5 січня мережі АЗС суттєво підвищили ціни на бензини та дизельне пальне. Про це повідомляє «Консалтингова група А-95» з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів.

    В мережах WOG та ОККО бензини марки А-92 й А-95 подорожчали на гривню – до 31,49 і 31,97 грн/л відповідно.

    Дизельне пальне в цих мережах подорожчало на 66 копійок – до 30,82 грн/л.

    На станціях мережі Shell бензини подорожчали приблизно так само:

    • А-92 – до 31,49 грн/л;
    • А-95 – до 31,97 грн/л.

    Ціна на дизельне пальне Shell зросла на 66 копійок – до 30,82 грн/л.

    Бензини у мережі SOCAR подорожчали більше ніж на гривню.

    Мережі KLO, «Паралель», «Автотранс», UPG, «Автопорт», Mango й інші підвищили ціни на пальне у межах від 30 копійок до гривні.

    Це не єдиний неприємний сюрприз для водіїв цього року: у 2022-му в Україні також повертається обов'язковий техогляд. Всі подробиці про це - за посиланням.

    Як змінилися ціни на пальне в Україні 5 січня 2022 року, грн/л

    Компанія А-95 ДП
    Ціна Динаміка Ціна Динаміка
    ОККО 31,97 1,00 30,82 0,66
    WOG 31,97 1,00 30,82 0,66
    Авіас 29,95 0,00 29,00 0,00
    Укрнафта 30,00 0,00 29,00 0,00
    AMIC 31,18 0,62 30,20 0,38
    Shell 31,97 1,00 30,82 0,66
    SOCAR 31,97 1,19 33,98 0,00
    БРСМ-Нафта 29,55 0,00 28,00 -0,08
    KLO 30,99 0,80 29,59 0,50
    Паралель 31,97 1,00 33,50 0,65
    Автотранс 31,48 1,00 30,68 0,70
    UPG 30,90 0,90 28,60 0,30
    SUNOIL 28,64 0,00 27,70 0,00
    Рур груп 31,79 1,01 30,79 0,66
    Chipo 29,76 0,00 28,56 0,00
    Автопорт 31,80 1,10 30,60 0,50
    Авантаж 7 28,95 0,00 27,35 0,00
    Marshal 29,30 -0,20 27,90 -0,20
    Mango 29,79 0,50 28,49 0,30
    Motto 29,14 -0,17 27,90 -0,09
    Середня ціна в Україні: 30,55 0,35 29,61 0,21

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    Теги: АЗС пальне KLO ОККО WOG
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    Автомобільне пальне стрімко дорожчає. Оприлюднено нові ціни