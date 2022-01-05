Автомобільне пальне стрімко дорожчає. Оприлюднено нові ціни
В Україні подорожчало пальне. На деяких заправках ціни піднялися на гривню за літр
В Україні 5 січня мережі АЗС суттєво підвищили ціни на бензини та дизельне пальне. Про це повідомляє «Консалтингова група А-95» з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів.
В мережах WOG та ОККО бензини марки А-92 й А-95 подорожчали на гривню – до 31,49 і 31,97 грн/л відповідно.
Дизельне пальне в цих мережах подорожчало на 66 копійок – до 30,82 грн/л.
На станціях мережі Shell бензини подорожчали приблизно так само:
- А-92 – до 31,49 грн/л;
- А-95 – до 31,97 грн/л.
Ціна на дизельне пальне Shell зросла на 66 копійок – до 30,82 грн/л.
Бензини у мережі SOCAR подорожчали більше ніж на гривню.
Мережі KLO, «Паралель», «Автотранс», UPG, «Автопорт», Mango й інші підвищили ціни на пальне у межах від 30 копійок до гривні.
Це не єдиний неприємний сюрприз для водіїв цього року: у 2022-му в Україні також повертається обов'язковий техогляд. Всі подробиці про це - за посиланням.
Як змінилися ціни на пальне в Україні 5 січня 2022 року, грн/л
|Компанія
|А-95
|ДП
|Ціна
|Динаміка
|Ціна
|Динаміка
|ОККО
|31,97
|1,00
|30,82
|0,66
|WOG
|31,97
|1,00
|30,82
|0,66
|Авіас
|29,95
|0,00
|29,00
|0,00
|Укрнафта
|30,00
|0,00
|29,00
|0,00
|AMIC
|31,18
|0,62
|30,20
|0,38
|Shell
|31,97
|1,00
|30,82
|0,66
|SOCAR
|31,97
|1,19
|33,98
|0,00
|БРСМ-Нафта
|29,55
|0,00
|28,00
|-0,08
|KLO
|30,99
|0,80
|29,59
|0,50
|Паралель
|31,97
|1,00
|33,50
|0,65
|Автотранс
|31,48
|1,00
|30,68
|0,70
|UPG
|30,90
|0,90
|28,60
|0,30
|SUNOIL
|28,64
|0,00
|27,70
|0,00
|Рур груп
|31,79
|1,01
|30,79
|0,66
|Chipo
|29,76
|0,00
|28,56
|0,00
|Автопорт
|31,80
|1,10
|30,60
|0,50
|Авантаж 7
|28,95
|0,00
|27,35
|0,00
|Marshal
|29,30
|-0,20
|27,90
|-0,20
|Mango
|29,79
|0,50
|28,49
|0,30
|Motto
|29,14
|-0,17
|27,90
|-0,09
|Середня ціна в Україні:
|30,55
|0,35
|29,61
|0,21
Читайте також: