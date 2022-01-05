Автомобільне пальне стрімко дорожчає. Оприлюднено нові ціни

В Україні подорожчало пальне. На деяких заправках ціни піднялися на гривню за літр

В Україні 5 січня мережі АЗС суттєво підвищили ціни на бензини та дизельне пальне. Про це повідомляє «Консалтингова група А-95» з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів.

В мережах WOG та ОККО бензини марки А-92 й А-95 подорожчали на гривню – до 31,49 і 31,97 грн/л відповідно.

Дизельне пальне в цих мережах подорожчало на 66 копійок – до 30,82 грн/л.

На станціях мережі Shell бензини подорожчали приблизно так само:

А-92 – до 31,49 грн/л;

А-95 – до 31,97 грн/л.

Ціна на дизельне пальне Shell зросла на 66 копійок – до 30,82 грн/л.

Бензини у мережі SOCAR подорожчали більше ніж на гривню.

Мережі KLO, «Паралель», «Автотранс», UPG, «Автопорт», Mango й інші підвищили ціни на пальне у межах від 30 копійок до гривні.

Це не єдиний неприємний сюрприз для водіїв цього року: у 2022-му в Україні також повертається обов'язковий техогляд. Всі подробиці про це - за посиланням.

Як змінилися ціни на пальне в Україні 5 січня 2022 року, грн/л