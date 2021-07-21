Автосалон з елітними автомобілями пішов під воду (відео)
У Німеччині злива затопила дилерський центр Porsche
В Німеччині повінь знищила черговий автосалон з люксовими автомобілями
В Німеччині повінь нищить автосалони з дорогими автомобілями. Нещодавно з’явилося відео зі зруйнованим дилерським центром Audi. Цього ж разу стихія дісталася до Porsche. Нагадаємо, що обидва бренда входять в групу Volkswagen.
Черговою жертвою повені став автосалон в німецькому місті Хайльбронн. Перший поверх дилерського центру і його стоянка виявилися затоплені разом з десятками новеньких автомобілів преміального класу.
Каламутна вода майже повністю покрила колеса машин і, скоріш за все, проникла в салони.
За даними видання Carscoops, жоден із співробітників автосалону не постраждав. Вони встигли покинути приміщення до затоплення.
Судячи з відео, рівень води піднявся приблизно на 50 сантиметрів, затопивши принаймні три екземпляри Porsche 911 серії 992, два з яких - це 911 Carrera 4S Cabriolet і 911 Turbo.
Крім них на парковці видно два кросовера Macan, а також два Cayenne Coupe, включаючи бензоелектричний Cayenne E-Hybrid. Під стінами автосалону припаркований чорний електрокар Porsche Taycan.
Найдорожча із затоплених моделей – це чорний 911 Turbo, вартість якого в Німеччині стартує зі 189 176 євро.
На деяких автомобілях видно білі стікери, що вказує на те, що вони були готові до відправки. Проте тепер покупцям доведеться почекати доставки своїх Porsche.
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