Повінь знищила автосалон із люксовими автомобілями (відео)

У Німеччині повінь знищила автосалон з автомобілями Audi

У мережі опублікували відеозапис, зроблений на першому поверсі одного з дилерських центрів Audi в німецькому місті Леверкузен.

Під час проливних дощів десятки нових автомобілів виявилися повністю під водою. Крім того, деякі машини в процесі «плавання» зіткнулися і навіть, буквально, «заскочили» на капоти один одного.

Звісно, що жоден з цих автомобілів автосалон вже не зможе продати як новий.

Серед затоплених моделей виявилися Audi Q3, Q5 і Q8, а також «заряджені» RS Q3 Sportback і універсал RS6. Крім того, в ході повені, яка зачепила майже всю західну частину Німеччини, потонули електричні e-tron, e-tron Sportback і e-tron GT.

Нещодавно також у мережі з’явилося відео, як блискавка влучила в автомобіль під час руху. Детальніше про цей інцидент – за посиланням.