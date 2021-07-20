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    Повінь знищила автосалон із люксовими автомобілями (відео)

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    Дилерський цент Audi в німецькому місті Леверкузен / Скріншот з відео - Повінь знищила автосалон із люксовими автомобілями (відео)
    Дилерський цент Audi в німецькому місті Леверкузен / Скріншот з відео

    У Німеччині повінь знищила автосалон з автомобілями Audi

    У мережі опублікували відеозапис, зроблений на першому поверсі одного з дилерських центрів Audi в німецькому місті Леверкузен.

    Під час проливних дощів десятки нових автомобілів виявилися повністю під водою. Крім того, деякі машини в процесі «плавання» зіткнулися і навіть, буквально, «заскочили» на капоти один одного.

    Звісно, що жоден з цих автомобілів автосалон вже не зможе продати як новий.

    Серед затоплених моделей виявилися Audi Q3, Q5 і Q8, а також «заряджені» RS Q3 Sportback і універсал RS6. Крім того, в ході повені, яка зачепила майже всю західну частину Німеччини, потонули електричні e-tron, e-tron Sportback і e-tron GT.

    Нещодавно також у мережі з’явилося відео, як блискавка влучила в автомобіль під час руху. Детальніше про цей інцидент – за посиланням.

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    Теги: Німеччина повінь Audi
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    Повінь знищила автосалон із люксовими автомобілями (відео)