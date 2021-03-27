- ТОП-10 кращих автомобілів для подорожей у 2021 році

Які автомобілі найкраще підходять для тривалих поїздок: 10 кращих моделей, які можна купити в Україні в 2021 році

Автомобіль для подорожей – поняття умовне. Кожен в нього може вкладати щось своє. Комусь потрібен величезний багажник і люк для лиж. Іншому ж подавай розкішні крісла з масажем і топову акустику.

Однак, на нашу думку, в хорошому автомобілі для подорожей повинен бути відмінний баланс багатьох характеристик. Зокрема «тревелмобіль» повинен мати:

місткий і ергономічний багажник;

хорошу інфраструктуру для смартфонів і інших девайсів;

продуманий другий ряд сидінь;

високий рівень безпеки.

Здавалося б, цим вимогам відповідає будь-який сучасний автомобіль. Але коли починаєш вникати в деталі, виявляється, що це далеко не так. Наприклад, Toyota RAV4 добре оснащена і містка. Але її мультимедіа не підтримує ні Apple CarPlay, ні Android Auto. А задні сидіння складаються тільки в пропорції 60:40, що не дуже-то зручно при перевезенні спортивного інвентарю.

Які ж автомобілі можна вважати кращими для подорожей у 2020 році? Щоб відповісти на це питання, «Главком.Техно» проаналізував оснащення моделей, представлених в Україні, і відібрав 10 авто, які найкраще підходять для далеких поїздок.

1. Hyundai Tucson

Hyundai Tucson

Hyundai Tucson обійшов своїх конкурентів по сукупності показників. Так, це не найбільш просторий автомобіль в класі. Але він досить місткий, щоб в ньому було комфортно в далеких поїздках.

До того ж «Туссан» добре оснащений. Його мультимедіа підтримує Apple CarPlay і Android Auto, а смартфони можна заряджати від бездротової зарядки.

До всього в оснащення Hyundai Tucson може входити круговий відеоогляд, адаптивний круїз-контроль і системи утримання в смузі і запобігання фронтальних зіткнень. Щоправда, не все це обладнання пропонується в Україні.

Нагадаємо, що в 2021 році в Україні стартували продажі абсолютно нового Hyundai Tcuson.

2. Mazda CX-5

Mazda CX-5

Mazda CX-5 не поступається згаданій Toyota RAV4 по місткості і оснащенню з точки зору безпеки. При цьому мультимедіа CX-5 підтримує Apple CarPlay і Android Auto. А задні сидіння складаються в пропорції 40:20:40, що дозволяє зручно перевозити в салоні лижі або інший спортивний інвентар.

Останнє оновлення Mazda CX-5 відбулося в 2018 році. Автомобіль отримав оновлену версію системи, яка варіює тягу двигуна в залежності від кута повороту керма і швидкості. У новій версії система починає працювати вже на самому початку маневру, а також при поверненні керма в нульове положення.

3. Peugeot Rifter

Peugeot Rifter

У перелік оснащення «Ріфтера» входить мультимедійна система з восьмидюймовим сенсорним дисплеєм, підтримкою Apple CarPlay і Android Auto, навігаційна система з функцією відображення трафіку в режимі реального часу, проекційний дисплей і камера заднього виду.

Модель представлена в двох модифікаціях: довжиною 4,4 і 4,75 метра. Також доступні версії з п'ятьма і сімома посадочними місцями. Обсяг багажника стандартної модифікації складає 775 літрів. А максимальний, для подовженою версією зі складеним другим рядом сидінь – 4 000 літрів.

4. Citroen Berlingo

Citroen Berlingo

Berlingo – це аналог Peugeot Rifter. Обсяг багажника стандартної версії Citroen Berlingo нового покоління становить 775 літрів, що на 100 літрів більше, ніж у попередника. У версії XL цей показник дорівнює 1 050 літрам.

На другому ряду в Berlingo встановлені три окремі крісла. Модель також комплектується третім рядом сидінь. У модифікації M вони фіксуються на одному місці, а у XL їх встановили на санчата зі 130-міліметрів діапазоном подовжнього регулювання.

5. Citroen C5 Aircross

Citroen C5 Aircross

Citroen C5 Aircross – один з найбільш комфортних для подорожей кросовер. Також автомобіль може похвалитися «фішками», які є тільки у нього.

C5 Aircross відносна нова модель Citroen. Кросовер отримав дуже комфортну підвіску, яку виробник порівнює з «килимом літаком». У перелік його оснащення може входити:

панорамний дах;

адаптивний кріуз-контроль;

круговий відеоогляд;

full HD камера з Wi-Fi і пам'яттю на 16 гігабайт.

Камера може використовуватися як відеореєстратор або фотоапарат. Знімки відразу можна пересилати електронною поштою або викладати в соціальні мережі.

Ще одна «фішка» C5 Aircross – задній ряд сидінь, який представляє собою три повноцінних крісла, які складаються окремо.

6. Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq

У 2019 м Skoda Kodiaq пережила оновлення. З минулого року модель можна укомплектувати новою системою моніторингу «сліпих» зон. Її робочий діапазон збільшився з 20 до 70 метрів, а попереджувальна індикація стала більш помітною для водія. Частиною системи також є контроль трафіку в поперечному напрямку при русі заднім ходом.

Також Kodiaq нвйбільш місткий кросовер Skoda. Він може оснащуватися третім рядом сидінь. А другий ряд складається в пропорції 40:20:40.

Мультимедіа Skoda Kodiaq підтримує Apple CarPlay і Android Auto.

7. Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan – найпопулярніший кросовер Європи в 2019 році. Нинішнє покоління автомобіля було представлено в далекому 2015 році. Проте, завдяки оновленню у 2020 році паркетник не втратив своєї актуальності.

«Тігуан» побудований на одній платформі з уже старим Volkswagen Golf (7-го покоління). Стандартне оснащення кросовера передбачає систему екстреного гальмування з функцією розпізнавання пішоходів, а також систему стеження за рядністю руху.

Для повнопривідних модифікацій передбачено чотири режими керуючої електроніки: Onroad, Snow, Offroad і Offroad Individual.

8. Subaru Forester

Subaru Forester

Subaru Forester – відмінний вибір, якщо потрібен місткий і зручний автомобіль для родини. При цьому вам необхідно виїжджати на бездоріжжя. У кросовера відмінний кліренс – більше 200 міліметрів.

Ще одна важлива деталь: Subaru Forester – найбезпечніший кросовер 2019 року. Новий «Форестер» оснащується постійним повним приводом з системою активного управління вектором тяги і позашляховим режимом. Крім цього, доступні кілька профілів роботи керуючої електроніки.

До переліку оснащення кросовера входить система віддаленого запуску двигуна, електропривод дверей багажника, сім подушок безпеки, система автоматичного гальмування при русі заднім ходом, адаптивні фари, функція автоматичного управління дальнім світлом і фірмовий комплекс систем безпеки EyeSight.

9. Skoda Octavia Combi

Skoda Octavia Combi

Skoda Octavia в кузові Combi – найбільш продаваний універсал в Європі. І це не дивно. Автомобіль має місткий багажник – без запаски виробник нарахував майже 600 літрів. До того ж «Комбі» може оснащуватися повним приводом.

В кінці 2019 року Skoda представила «Октавію» нового покоління. Зовні модель стала ближче до флагману марки – Skoda Superb: схожість можна побачити в дизайні бамперів, оформленні задніх ліхтарів і загальних пропорціях.

А салон нової «Октавії» технологічно схожий з Volkswagen Golf восьмого покоління. Новим інформаційно-розважальним комплексом можна керувати за допомогою голосових повідомлень.

10. Kia Sportage

Kia Sportage

Kia Sportage – один з найбільш продаваних кросоверів в Україні. Його цінують за гарне співвідношення ціни і споживчих якостей.

Продажі оновленого Sportage стартували в 2018 році. У плані технічних характеристик автомобіль може похвалитися багатим вибором двигунів і трансмісій.

Kia пропонує, як бензинові, так і дизельні агрегати, що вигідно відрізняє кросовер на тлі деяких конкурентів. Наприклад, Toyota RAV4 з деяких пір пропонується тільки в бензиновому виконанні. Правда, «японець» виграє за рахунок гібридної силової установки.

Мультимедіа «Спортейдж» підтримує Apple CarPlay і Android Auto. Також кросовер може оснащуватися бездротовою зарядкою для смартфонів.