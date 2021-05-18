Дефіциту не буде: в українському офісі Nissan прокоментували скорочення виробництва

Незважаючи на вимушене скорочення виробництва у 2021 році дефіциту автомобілів в Україні не буде, запевняють в українському офісі Nissan

Українцям не загрожує дефіцит автомобілів Nissan. Про це «Главком.Техно» повідомили в місцевому представництві японського бренду.

Припущення того, що з поставками популярних кросоверів – Qashqai та X-Trail – можуть бути проблеми, виникли після заяви глави «Ніссану» Макото Учіда. В інтерв’ю виданню CNBC топ-менеджер повідомив, що через брак напівпровідників компанія змушена скорочувати виробництва.

Глава «Ніссану» зазначив, що компанія постійно робить кроки, щоб спробувати повернути збірку машин в колишнє русло. Однак крім дефіциту деталей вона зіткнулася з ще однією проблемою: зростанням вартості сировини, що також впливає на темпи виробництва.

«Така заява, дійсно, пролунала. Але український офіс Nissan замовив достатньо автомобілів. Тож від дефіциту ми застраховані», - запевнив Володимир Іванов, керівник прес-служби українського представництва японської марки.

Дефіцит напівпровідників став глобальною проблемою для всього світового автопрому. З цією ж проблемою також зіткнулися такі компанії, як Honda, Toyota та Stellantis. До складу останнього входять такі концерни, як PSA та Fiat-Chrysler.

А ось в Україні виробництво автомобілів поки що збільшується. В квітні виробництво легкових автомобілів збільшилося в 15 разів. Детально про це «Главком.Техно» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Ще одна гарна новина – цього року в Україні стартували офіційні продажі одного з найпопулярніших електромобілів в світі Nissan Leaf. Всі подробиці – за посиланням.

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