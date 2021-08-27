Автомобілістам готують новий податок. Хто його платитиме?

Найпопулярніший в Україні позашляховик Toyota Land Cruiser Prado може потрапити під «податок на розкіш»

Вже у 2022 році багатьох автомобілістів в Україні можуть змусити платити новий, дуже сумнівний, податок

Влада активно шукає, як збільшити надходження у державний бюджет. Одним з джерел збільшення надходжень, схоже, обрали водіїв. Вже наступного року в Україні водіїв можуть змусити платити новий, дуже сумнівний, податок.

За даними аналітичного видання Auto-Consulting, «подарунок» заховали у проєкті закону №5600. Власне, для деяких водіїв цей податок не є новим. Він добре відомий як «податок на розкіш». Його платять власники автомобілів вартістю понад 2,2 мільйона гривень.

Але у новій редакції закону пропонують розширити базу оподаткування. Автори проєкту закону вважають за потрібне знизити вартість автомобілів, які оподатковуються, з 2,2 до приблизно 1,2 мільйона гривень. Тобто, фактично депутати пропонують стягувати «податок» на розкіш з власників автомобілів середньої цінової категорії. Адже машини вартістю 1,2 мільйона гривень не є люксовими. Це масовий сегмент.

Наприклад, під дію проєкту закону підпадає найпопулярніший в Україні позашляховик Toyota Land Cruiser Prado, який входить до «десятки» вітчизняних бестселерів.

Якщо депутати все ж таки схвалять законопроєкт, то новий «податок на розкіш» доведеться платити всім водіям, у яких є автомобілів вартістю від 1,2 мільйона гривень і віком до п’яти років.

Проєкт документу вже схвалено у першому читані. На черзі – друге. Якщо нова редакція закону пройде і його, то вже у 2022 році багатьом українським водіям доведеться закладати у покупку нового авто додаткові 125 тисяч гривень – по 25 тисяч щороку доведеться віддавати державі.