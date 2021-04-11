Догляд за авто після зими: п'ять помилок, які роблять усі водії

Найбільш поширена помилка водіїв навесні — не перевірити стан клем акумулятора

Експерти назвали п'ять помилок, які роблять усі власники автомобілів після закінчення зими.

Про це інформує Ukr.Media.

1. Найбільш буденна помилка водіїв навесні – не перевірити стан клем акумулятора.

За зиму клеми помітно окислюються, електричний контакт стає гіршим. У зв'язку з цим і процес заряду самого акумулятора неабияк ускладнюється, і умови пуску двигуна погіршуються. А всього лише потрібно не полінуватися і зачистити клеми дрібною «наждачкою».

2. Така ж проблема, якою нехтує велика кількість водіїв, стосується і клем генератора. Він, зазвичай, знаходиться ще ближче до землі, ніж акумулятор.

Це означає, що вплив солоної води на нього інтенсивніший. Через окислені контакти йому буде досить важко заряджати акумулятор, та й з харчуванням електроенергією взагалі всіх бортових електроприладів теж можуть з'явитися проблеми. Попередити їх здатна все та ж банальна чистка контактів навесні.

3. Важливо після закінчення зими зайнятися контролем рівня холодоагенту в системі кондиціонера – найчастіше цього не роблять. Якщо помітна його частина за зиму пропала, кліматична система опиниться під загрозою, оскільки компресор кондиціонера охолоджується і змащується саме холодоагентом. Якщо останнього мало, запуск кондиціонера призводить до перегріву нагнітача – з можливою поломкою.

Заміна компресора коштує дорого. Самолікова стеження за наявністю фреону в системі кондиціонера через «вічко« і дозаправка її обійдуться в десятки разів дешевше.

4. Перед весною майже ніхто не дивиться в «коробку« повітряного фільтра. Це велика помилка. Для жителя великого міста, який всю зиму їздив на машині по сльотавих вулицях, така поведінка помилкова.

Забруднена водяна суспензія, яка висить у повітрі над дорогами, протікає і в повітряний фільтр. Вона може забивати його так само «добре«, як і сухий пил з літніх трас. Тож перевірити його стан і при необхідності провести заміну, рекомендується кожному автовласникові. Якщо, природно, авто простояло без руху всю зиму у вигляді великого замету.

5. Ще одна помилка автовласників транспортних засобів після закінчення зими – радіатор охолодження силового агрегату. Навіть відносно досвідчені автомобілісти при огляді основну увагу приділяють не йому, а радіатору кондиціонера, який встановлений перед ним.

Так, з цієї причини удари каменів та іншого сміття, яке летить спереду на авто, дістаються саме радіатора кондиціонера. Однак, він, у силу свого малого розміру, таким чином захищає тільки частину теплообмінника з антифризом.

Якщо навесні не звернути уваги на появу після зими істотних проблем радіатора вашого мотора, одного разу, стоячи в дорожньому заторі на літній спеці, можна і «засмажитися».

Читайте також: