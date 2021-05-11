Експерти розповіли, коли подешевшають електромобілі

Аналітики американського Bloomberg вважають, що електромобілі можуть значно подешевшати за 5-6 років

Вже в 2027 році виробництво електромобілів стане економічно вигіднішим, ніж виробництво автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння. Такий прогноз зробили експерти з BloombergNEF – підрозділу американського агенції Bloomberg, що займається стратегічними дослідженнями.

За словами фахівців, здешевлення електромобілів стане можливим завдяки зниженню вартості акумуляторів електрокарів та витрат на організацію виділених виробничих ліній. Це зробить такі моделі більш доступними і без спеціального субсидування.

Ціни на літій-іонні акумуляторні батареї впали на 87% з 2010 по 2019 рік, а середньозважене середнє значення склало 156 доларів за кіловат-годину. Ціни на основні матеріали відіграватимуть більшу роль у майбутньому, але впровадження нових хімічних речовин, нових технологій виробництва та спрощених конструкцій упаковки утримає ціни.

Усі ці електромобілі додають потреби в електроенергії, але не настільки, наскільки ви можете подумати. За підрахунками аналітиків BloombergNEF, до 2040 року електричний транспорт підвищить попит на електроенергію лише на 5,2%.

Також акумулятори стають все більш практичними. Середня щільність енергії, що зберігається в батареї, щороку зростає на 4-5%. Також збільшуються максимальні швидкості зарядки електричних авто. Політики підштовхують автомобільний ринок до зниження викидів. Норми економії палива, системи квотування та міська політика відіграють дедалі більшу роль.

Таким чином, через 6 років автомобілі з електричними силовими установками будуть дешевшими для споживачів, ніж автомобілі на традиційному пальному. Так, середня роздрібна ціна електромобіля середнього розміру без урахування податків становитиме близько 19 тисяч євро, а традиційні авто коштуватимуть так само, або навіть дорожче.

Вже до 2030 року електромобіль порівнянної конфігурації буде доступний за 16,3 тисячі євро без урахування податків, а машина з ДВЗ обійдеться майже у 20 тисяч євро.

Сьогодні найдешевшим повноцінним електромобілем в Європі є Dacia Spring. У Франції з урахуванням державних пільг автомобіль можна купити приблизно за 12,4 тисячі євро. Детально про Spring «Главком.Техно» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Є бюджетний електрокар і в лінійці Citroen. Французька компанія пропонує електричну модель Ami за 7 тисяч євро. Нещодавно навіть була презентована вантажна версія цього авто.

Але все ж таки Citroen Ami через його технічні характеристики важко вважати повноцінною альтернативою звичайному автомобілю. Його максимально швидкість – всього 45 кілометрів на годину. А запас ходу – 75 кілометрів. Тобто, він більше нагадує сучасну мотоколяску, аніж справжнє авто.