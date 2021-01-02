Honda відкликає понад 1 млн автомобілів

Несправні деталі будуть замінені безкоштовно для власників автомобілів

Корпорація Honda оголосила про відкликання у Китаї понад мільйон автомобілів через потенційні проблеми із паливним насосом.

Про це з посиланням на заяву Державної адміністрації регулювання ринку пише Сіньхуа.

«Відкликання, яке розпочнеться 31 березня 2021 року, включатиме 1,09 млн автомобілів, серед яких такі моделі, як: Acura, Civic, Jade та інші», – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що відкликання зумовлене дефективним імпеллером, який може шляхом деформації та розширення увійти в контакт із паливним насосом та вивести його з ладу.

«У найгіршому випадку це може призвести до зупинки двигуна під час руху автомобіля», – стверджує Сіньхуа.

Зазначається, що несправні деталі будуть замінені безкоштовно для власників автомобілів.