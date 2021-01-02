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    Авто

    Honda відкликає понад 1 млн автомобілів

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    Honda відкликає понад 1 млн автомобілів

    Несправні деталі будуть замінені безкоштовно для власників автомобілів

    Корпорація Honda оголосила про відкликання у Китаї понад мільйон автомобілів через потенційні проблеми із паливним насосом.

    Про це з посиланням на заяву Державної адміністрації регулювання ринку пише Сіньхуа.

    «Відкликання, яке розпочнеться 31 березня 2021 року, включатиме 1,09 млн автомобілів, серед яких такі моделі, як: Acura, Civic, Jade та інші», – йдеться у матеріалі.

    Зазначається, що відкликання зумовлене дефективним імпеллером, який може шляхом деформації та розширення увійти в контакт із паливним насосом та вивести його з ладу.

    «У найгіршому випадку це може призвести до зупинки двигуна під час руху автомобіля», – стверджує Сіньхуа.

    Зазначається, що несправні деталі будуть замінені безкоштовно для власників автомобілів.

    Теги: Китай автомобіль
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