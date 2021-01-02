Місцевій владі Білорусі дозволили стягувати гроші за виїзд із країни

Зібрані кошти з урахуванням пандемії будуть спрямовуватись на заходи з дезінфекції, забезпечення необхідним пункти пропуску

З 1 січня 2021 року місцева влада в Білорусі може запроваджувати збір за виїзд із країни на автомобілі в розмірі 87 білоруських рублів.

Про це повідомляє «Єврорадіо».

Відповідне рішення закріплено законом «Про зміну Податкового кодексу», який був оприлюднений на Національному правовому інтернет-порталі в перший день року.

«Від 1 січня 2021 року й до 1 січня 2023 року обласні ради депутатів мають право вводити на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць місцевий збір за перетин транспортними засобами державного кордону Республіки Білорусь у пунктах пропуску», – йдеться в документі.

Своє рішення влада країни пояснює необхідністю залучення нових коштів для «вжиття додаткових заходів щодо консолідації доходів бюджету для боротьби з Covid-19».

Платниками збору визнаються водії транспортних засобів максимальною масою до 5-ти тонн і з не більше ніж 8-ми місцями для сидіння, окрім водія.

Ставки збору встановлюватимуться обласними радами депутатів у межах трьох базових величин (87 білоруських рублів або понад 33,7 доларів, – ред.) за перетин кордону одним транспортним засобом незалежно від кількості пасажирів у цьому транспортному засобі.

Водночас зазначається, що за відсутності відповідного рішення з боку місцевих депутатів ставка збору на виїзд із країни вважатиметься рівною нулю.

Нагадаємо, вчора Євросоюз затвердив третій пакет санкцій проти Білорусі. Санкції спрямовані проти режиму Олександра Лукашенка. Зокрема, у «чорний список» ЄС потрапили сім білоруських компаній.

Лідерка опозиції у Білорусі Світлана Тихановська оголосила амністію за захоплення білоруського диктатора Олександра Лукашенка і його пособників.

Додамо, що Лукашенко заявив, що «не париться» з приводу персональних санкцій ЄС.

7 листопада Євросоюз офіційно запровадив персональні санкції проти Лукашенка та його оточення. Санкції передбачають замороження активів на території ЄС та заборону на видачу віз. Обмеження введені через грубе придушення протестів у Білорусі, які викликала явна фальсифікація президентських виборів у серпні 2020 року.

Згідно з їхніми результатами, Лукашенко отримав понад 80% голосів виборців. Після оголошення офіційних результатів у Білорусі почалися масові акції мирного протесту з затриманнями та побиттям активістів. Більшість розвинених країн Заходу не визнала офіційних результатів виборів у Білорусі.