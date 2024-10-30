Які найдорожчі у світі авто: названо моделі

За останні роки світ екзотичних автомобілів кардинально змінився

На сьогодні титул найдорожчого автомобіля у світі належить 2-місному родстеру від Rolls Royce – La Rose Noire Droptail. Його ціна – понад $30 млн. Про це повідомляє «Укравтопром».

Там нагадують, що у 2009 році Bugatti Veyron був одним із перших автомобілів, ціна якого склала мільйон доларів.

За даними «Укравтопрому», до ТОП 5 найдорожчих у світі авто в цьому році потрапили наступні машини.

Rolls Royce Rose Noire Droptail

Rolls Royce Rose Noire Droptail фото: Rolls Royce

Rolls-Royce La Rose Noire Droptail є найдорожчим автомобілем у світі з ціною понад 30 мільйонів доларів. Це єдиний у своєму роді шедевр, на створення якого надихнула троянда Black Baccara, рідкісна та красива квітка.

Rolls Royce Boat Tail

Rolls Royce Boat Tail Фото: Rolls Royce

Компанія Rolls-Royce представила другий із трьох екземплярів кабріолету Boat Tail. Автомобіль створений підрозділом Rolls-Royce Coachbuild, і є «Фантом» з оригінальним кузовом та особливою обробкою. Наприклад, натхненням для кузовної фарби Boat Tail послужили перлинні мушлі; його задня частина оброблена шпоном ліщини, а статуетка Spirit of Ecstasy виконана з рожевого золота.

Вартість машини не уточнюється, але перший екземпляр серії, за деякими даними, коштував покупцям 28 мільйонів доларів.

Pagani Zonda HP Barchetta

Pagani Zonda HP Barchetta фото: Pagani

Новий Pagani Zonda HP Barchetta виглядає знайомо та зберігає фірмовий клиноподібний силует. Залишились і фірмові круглі фари, і чотири вихлопні труби у вигляді сопел ракети. При цьому лобове і бічні стекла кабріолету зрізані, а дах відсутній (м'який верх не передбачений). Вартість машини становить 18,5 мільйонів доларів.

Bugatti La Voiture Noire

Bugatti La Voiture Noire фото: Bugatti

Новий Bugatti La Voiture Noire побудований на базі моделі Chiron, але довше на 450 мм, а його колісна база додала 250 мм. У автомобіля повністю новий карбоновий кузов із дизайном у дусі легендарного Bugatti 57 SC Atlantic 1937 року. Риси стилю знаменитого предка видно неозброєним оком – по даху проходить характерний «шов», а радіаторні грати нагадують за формою підкову. Ціна авто складає 16 мільйонів доларів.

Rolls-Royce Sweptail

Rolls-Royce Sweptail фото: Rolls-Royce

Rolls-Royce Sweptail – розкішний автомобіль в єдиному екземплярі, зроблений у Сполученому Королівстві компанією Rolls-Royce Motor Cars. В основі автомобіля лежить Rolls-Royce Phantom Coupе. Кузов зроблений під впливом Phantom I Round Door 1925 року, Phantom II Streamline Saloon 1934 року, Gurney Nutting Phantom II Two Door Light Saloon 1934 року і Park Ward 20/25 Limousine Coupe 1934 року.

Ціна автомобілю досягає 12,8 мільйонам доларів.

Нагадаємо, що у вересні українці придбали 5,7 тис. нових легкових автомобілів і переважна більшість із них були кросоверами.