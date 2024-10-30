Які найдорожчі у світі авто: названо моделі
За останні роки світ екзотичних автомобілів кардинально змінився
На сьогодні титул найдорожчого автомобіля у світі належить 2-місному родстеру від Rolls Royce – La Rose Noire Droptail. Його ціна – понад $30 млн. Про це повідомляє «Укравтопром».
Там нагадують, що у 2009 році Bugatti Veyron був одним із перших автомобілів, ціна якого склала мільйон доларів.
За даними «Укравтопрому», до ТОП 5 найдорожчих у світі авто в цьому році потрапили наступні машини.
Rolls Royce Rose Noire Droptail
Rolls-Royce La Rose Noire Droptail є найдорожчим автомобілем у світі з ціною понад 30 мільйонів доларів. Це єдиний у своєму роді шедевр, на створення якого надихнула троянда Black Baccara, рідкісна та красива квітка.
Rolls Royce Boat Tail
Компанія Rolls-Royce представила другий із трьох екземплярів кабріолету Boat Tail. Автомобіль створений підрозділом Rolls-Royce Coachbuild, і є «Фантом» з оригінальним кузовом та особливою обробкою. Наприклад, натхненням для кузовної фарби Boat Tail послужили перлинні мушлі; його задня частина оброблена шпоном ліщини, а статуетка Spirit of Ecstasy виконана з рожевого золота.
Вартість машини не уточнюється, але перший екземпляр серії, за деякими даними, коштував покупцям 28 мільйонів доларів.
Pagani Zonda HP Barchetta
Новий Pagani Zonda HP Barchetta виглядає знайомо та зберігає фірмовий клиноподібний силует. Залишились і фірмові круглі фари, і чотири вихлопні труби у вигляді сопел ракети. При цьому лобове і бічні стекла кабріолету зрізані, а дах відсутній (м'який верх не передбачений). Вартість машини становить 18,5 мільйонів доларів.
Bugatti La Voiture Noire
Новий Bugatti La Voiture Noire побудований на базі моделі Chiron, але довше на 450 мм, а його колісна база додала 250 мм. У автомобіля повністю новий карбоновий кузов із дизайном у дусі легендарного Bugatti 57 SC Atlantic 1937 року. Риси стилю знаменитого предка видно неозброєним оком – по даху проходить характерний «шов», а радіаторні грати нагадують за формою підкову. Ціна авто складає 16 мільйонів доларів.
Rolls-Royce Sweptail
Rolls-Royce Sweptail – розкішний автомобіль в єдиному екземплярі, зроблений у Сполученому Королівстві компанією Rolls-Royce Motor Cars. В основі автомобіля лежить Rolls-Royce Phantom Coupе. Кузов зроблений під впливом Phantom I Round Door 1925 року, Phantom II Streamline Saloon 1934 року, Gurney Nutting Phantom II Two Door Light Saloon 1934 року і Park Ward 20/25 Limousine Coupe 1934 року.
Ціна автомобілю досягає 12,8 мільйонам доларів.
Нагадаємо, що у вересні українці придбали 5,7 тис. нових легкових автомобілів і переважна більшість із них були кросоверами.
Коментарі — 0