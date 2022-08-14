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Кабмін хоче повернути акциз на пальне, – нардеп

Володимир Миленко
glavcom.ua
Кабмін хоче повернути акциз на пальне, – нардеп
Ціни на заправках можуть полізти догори через законодавчу ініціативу уряду
фото: Pixabay

Уряд вніс до Ради законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу

Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що уряд хоче скасувати пільгове оподаткування на пальне. Про це нардеп написав у Telegram.

Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради проєкт Закону про внесення змін до Податкового кодексу щодо ставок акцизного податку (№7668).

Тексту документу на сайті парламенту поки що немає. Але Железняк зазначив, що, за його інформацією, у цьому законодавчому акті йдеться про повернення акцизного збору на усі види пального.

Також нардеп зазначив, що, можливо, у фінальному тексті законопроєкті з’явиться і норма про повернення 20%-вого податку на додану вартість на пальне (зараз цей податок складає 7%).

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни Росії проти України на багатьох АЗС виник серйозний дефіцит пального і подекуди бензин продавали максимум по 20 літрів в «одні руки». Кабмін ухвалив рішення, яке мало допомогти збільшити кількість пального.

Раніше, аби уникнути дефіциту пального в країні, Кабінет міністрів ухвалив рішення про зменшення податку на додану вартість та скасування акцизу на пальне.

У квітні ж сам Железняк став співавтором законопроєкту про повернення акцизу на пальне та 20%-вого податку на додану вартість.

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Теги: пальне Кабмін податки акциз ПДВ

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