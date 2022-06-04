Кабмін пропонує знизити податки на купівлю деяких авто

Йдеться про відміну внеску збору до пенсійного фонду при першій реєстрації авто

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді скасувати один із податків на електричні автомобілі. Відповідний законопроект № 7418 вже зареєстрували у парламенті. Зараз його опрацьовує комітет.

Йдеться про відміну внеску збору до пенсійного фонду при першій реєстрації авто.

Звільнити від сплати збору до Пенсійного фонду пропонують легкові автомобілі, оснащені виключно електричними двигунами (одним або декількома).

Якщо законопроект буде ухвалено, то українці, які купують електрокари, зможуть заощаджувати по 3-5 від ціни авто. Це стосується як нових, так і вживаних авто.

А для інших пропонують відновити оподаткування, яке було раніше скасовано:

для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи;

для підприємств, що не сплачують ввізне мито;

для транспортних засобів, що ввозяться громадянами.

Нагадаємо, що з 25 квітня в Україні почали діяти обмеження на ввезення авто з Європи. Влада обмежила кількість пунктів розмитнення автомобілів з ЄС для власних потреб через утворення черг на кордоні. Тепер безкоштовно розмитнити авто для власних потреб можна лише на шести пунктах пропуску.