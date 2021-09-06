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    Камери на дорогах можуть опинитися поза законом. Долю «листів щастя» вирішуватиме суд

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    Суд може визнати, що автоматичні штрафи суперечать Конституції України - Камери на дорогах можуть опинитися поза законом. Долю «листів щастя» вирішуватиме суд
    Суд може визнати, що автоматичні штрафи суперечать Конституції України
    Фото з відкритих джерел

    За декілька днів Конституційний Суд може визнати комплекси автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху незаконними

    Камери на дорогах можуть визнати поза законом. Статися це може вже 9 вересня – у цей день долю комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху вирішуватиме Конституційний Суд України, йдеться на сайті суду.

    Розгляд питання відбудеться за скаргами українців, які вважають, що робота камер суперечить українським законам. Проблема, на їх думку, полягає в тому, що відповідальність за порушення, зафіксовані в автоматичному режимі, несе власник транспортного засобу, а не водій, який вчинив правопорушення. Саме це, як стверджує один з авторів скарги, суперечить статтям 61, 62 Конституції України «відповідно до яких юридична відповідальність особи має індивідуальний характер».

    Суд розгляне скарги 9 вересня о 10:00. Захищати камери на дорогах будуть представники Міністерства внутрішніх справ.

    Нагадаємо, що перші камери на дорогах з’явилися за часів Арсена Авакова, який у липні 2021 року пішов у відставку. Його крісло посів Денис Монастирський.

    Про те, скільки МВС «заробляє» на камерах автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху, «Главком» детально розповідав у матеріалі за цим посиланням.

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    Теги: МВС Конституційний суд штраф ПДР
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    Камери на дорогах можуть опинитися поза законом. Долю «листів щастя» вирішуватиме суд