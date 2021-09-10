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    Катафалк Путіна. В мережі з’явилися перші фото

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    Російський катафалк на базі лімузина Aurus - Катафалк Путіна. В мережі з’явилися перші фото
    Російський катафалк на базі лімузина Aurus
    Фото: platesmania.com

    Катафалк під маркою Aurus, яку створювали спеціально для президента РФ, помітили біля Кремля

    Фотографи спіймали біля Кремля катафалк, побудований на базі Aurus – марки, яка створювалася спеціально для російського диктатора Володимира Путіна. За неофіційною інформацією, траурна новинка російського автопрому буде основною машиною на похороні глави МНС Росії Євгена Зіничева, який загинув на початку вересня.

    Основою для катафалка послужив лімузин з півметрової вставкою. Кузов має високий дах. Задніх дверей немає.

    Катафалк Aurus
    Катафалк Aurus

    З технічної точки гору, катафалк, скоріш за все, теж уніфіковано з лімузином. А це означає, що його рушить гібридна силова установка на основі 4,4-літрового бензинового мотора, яка працює з 9-ступінчастим «автоматом» і повним приводом.

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    Теги: Росія Путін авторинок
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    Катафалк Путіна. В мережі з’явилися перші фото