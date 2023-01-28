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Розмитнення авто в «Дії»: Мінцифри підготувало зміни до законів

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Розмитнення авто в «Дії»: Мінцифри підготувало зміни до законів
Мінцифрипідготували зміни до законодавства, аби розмитнювати авто через «Дію»
фото з відкритих джерел

Митний збір відбуватиметься за новою системою розрахунку

В Україні підготували зміни до законодавства, аби розмитнювати авто через «Дію». Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, через «Дію» послуга стане простою та антикорупційною.

«Тому що ми повністю виключаємо людський фактор. Зараз команди підготували зміни до законодавства. Митний збір відбуватиметься за новою системою розрахунку. Вводите у калькуляторі три характеристики – рік авто, тип або об‘єм двигуна чи потужність, якщо маєте електрокар. Далі система автоматично розрахує вартість авто», – пояснив міністр.

Так, наприклад, за розмитнення Audi A3 2006 року, на дизелі, з об’ємом двигуна 2 літри за новою формулою треба буде заплатити 80 132 грн, замість 143 500 грн за старою формулою.

Федоров висловив сподівання, що нардепи «підтримають сервіс, який спростить життя та заощадить кошти тисячам українців».

До слова, українців, які пересуваються у Німеччині за кермом автомобіля, попередили про суттєві штрафи, які доведеться заплатити за незначні порушення.

Теги: автомобіль Михайло Федоров міністр

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