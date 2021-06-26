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    Китайські електричні автобуси «захоплюють» Лондон (фото)

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    Двоповерховий BYD ADL Enviro400EV double deck - Китайські електричні автобуси «захоплюють» Лондон (фото)

    Двоповерховий BYD ADL Enviro400EV double deck

    Фото: BYD

    Великобританія замовила чергову партію китайських електричних автобусів BYD

    Один з найбільших китайських виробників електротранспорту BYD і лондонська компанія ADL отримали велике замовлення від Великобританії на електричні автобуси.

    У травні цього року партнери вже звітували про те, що число електричного транспорту, яке було реалізоване в Великобританії, перевалило за тисячу одиниць. Але не минуло й місяця, як пішло замовлення ще на 195 дво- і одноповерхових електробуси.

    Нова партія складатиметься з:

    • 68 BYD ADL Enviro200EV single deck;
    • 127 BYD ADL Enviro400EV double deck.

    Покупцем виступає RATP Dev London – один з основних автобусних операторів Лондона. Початок постачання очікується цього літа.

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    Китайські електричні автобуси «захоплюють» Лондон (фото)
    Китайські електричні автобуси «захоплюють» Лондон (фото)
    Китайські електричні автобуси «захоплюють» Лондон (фото)
    Китайські електричні автобуси «захоплюють» Лондон (фото)
    Китайські електричні автобуси «захоплюють» Лондон (фото)
    Китайські електричні автобуси «захоплюють» Лондон (фото)
    Китайські електричні автобуси «захоплюють» Лондон (фото)
    Китайські електричні автобуси «захоплюють» Лондон (фото)
    Китайські електричні автобуси «захоплюють» Лондон (фото)
    Китайські електричні автобуси «захоплюють» Лондон (фото)
    Китайські електричні автобуси «захоплюють» Лондон (фото)
    Китайські електричні автобуси «захоплюють» Лондон (фото)
    Китайські електричні автобуси «захоплюють» Лондон (фото)
    Китайські електричні автобуси «захоплюють» Лондон (фото)
    Китайські електричні автобуси «захоплюють» Лондон (фото)
    Китайські електричні автобуси «захоплюють» Лондон (фото)
    Китайські електричні автобуси «захоплюють» Лондон (фото)
    Китайські електричні автобуси «захоплюють» Лондон (фото)
    Китайські електричні автобуси «захоплюють» Лондон (фото)

    Уряд Лондона має намір повністю електрифікувати свій автобусний парк до 2037 року. На цей час в столиці працює понад 400 електричних автобусів BYD ADL, які в сукупності вже накатали понад 20 мільйонів миль, і ще близько 300 моделей було замовлено декількома фірмами.

    Сама ж компанія RATP Dev London стане найбільшим оператором електричних автобусів в Лондоні до початку 2022 року.

    Електробуси будуть обслуговувати маршрути на заході Лондона. Автобуси приєднаються до 36 існуючих одноповерхових BYD ADL, що знаходяться в експлуатації з 2018 року, і до 29 двоповерхових BYD ADL, поставлених минулого року.

    На електричні автобуси чекають і в Україні. Як повідомляв «Главком.Техно», на українських дорогах можуть з’явитися електричні маршрутки від китайської ZTE. Компанія вже підписала угоду з української «БАС Мотор» (входить до складу корпорації «Богдан»), яка передбачає поставку в Україну електричних автобусів, які вміщують 81 особу, сидячих місць – 30.

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    Джерело: 24 канал

    Теги: Китай Електромобілі авторинок
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    Китайські електричні автобуси «захоплюють» Лондон (фото)