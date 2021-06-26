Китайські електричні автобуси «захоплюють» Лондон (фото)

Великобританія замовила чергову партію китайських електричних автобусів BYD

Один з найбільших китайських виробників електротранспорту BYD і лондонська компанія ADL отримали велике замовлення від Великобританії на електричні автобуси.

У травні цього року партнери вже звітували про те, що число електричного транспорту, яке було реалізоване в Великобританії, перевалило за тисячу одиниць. Але не минуло й місяця, як пішло замовлення ще на 195 дво- і одноповерхових електробуси.

Нова партія складатиметься з:

68 BYD ADL Enviro200EV single deck;

127 BYD ADL Enviro400EV double deck.

Покупцем виступає RATP Dev London – один з основних автобусних операторів Лондона. Початок постачання очікується цього літа.

Уряд Лондона має намір повністю електрифікувати свій автобусний парк до 2037 року. На цей час в столиці працює понад 400 електричних автобусів BYD ADL, які в сукупності вже накатали понад 20 мільйонів миль, і ще близько 300 моделей було замовлено декількома фірмами.

Сама ж компанія RATP Dev London стане найбільшим оператором електричних автобусів в Лондоні до початку 2022 року.

Електробуси будуть обслуговувати маршрути на заході Лондона. Автобуси приєднаються до 36 існуючих одноповерхових BYD ADL, що знаходяться в експлуатації з 2018 року, і до 29 двоповерхових BYD ADL, поставлених минулого року.

На електричні автобуси чекають і в Україні. Як повідомляв «Главком.Техно», на українських дорогах можуть з’явитися електричні маршрутки від китайської ZTE. Компанія вже підписала угоду з української «БАС Мотор» (входить до складу корпорації «Богдан»), яка передбачає поставку в Україну електричних автобусів, які вміщують 81 особу, сидячих місць – 30.

Джерело: 24 канал