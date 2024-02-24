Компанія-виробник люксових авто Rolls-Royce отримала рекордні прибутки – Reuters

Протягом минулого року вартість акцій Rolls-Royce злетіла більш ніж на 200%

Британський інженерний холдинг Rolls-Royce відзвітував про зростання річного прибутку у 2023 р. більш ніж у два рази, більше консенсус-прогнозу, при цьому спрогнозувавши подальший підйом у 2024 році. Про це пише Reuters.

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Базовий операційний прибуток минулого року склав 1,6 мільярда фунтів стерлінгів ($2 млрд), що значно перевищило прогноз аналітиків у £1,4 млрд і власні очікування компанії в £1,2-1,4 млрд, порівняно з £ 652 млн у 2022 році.

Виробник люксових авто, авіадвигунів та енергетичних установок для кораблів і підводних човнів очікує, що базовий операційний прибуток у 2024 році зросте не менше ніж на 6% і складе від £1,7 млрд до £2 млрд, порівняно з поточним прогнозом у £1,7 млрд.

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Протягом 2023 року акції Rolls-Royce, виробника всесвітньо відомих автомобілів класу люкс, злетіли більш ніж на 200%, показавши найкращий результат серед 100 найбільших компаній із ринкової капіталізації у Великій Британії (FTSE 100).

Нагадаємо, у США конфіскували тисячі автомобілів бренду Porsche, Bentley і Audi після того, як концерн Volkswagen, який володіє Porsche, виявив деталь китайського виробника, який, ймовірно, порушував закони про застосування примусової праці.

До слова, в Україні зареєстровано перший автомобіль, надрукований на 3D-принтері. Він отримав назву Urbee 2S. При конструюванні було використано близько 50 елементів, які створювали за допомогою 3D-друку з ABS-пластику протягом 2500 годин.

Перший у світі функціональний автомобіль створений за допомогою 3D-друку виник у співпраці трьох компаній: KOR EcoLogic, RedEye On Demand і Stratsys. Перше покоління автомобілів Urbee, оснащених 5-сильним гібридним приводом, було продемонстровано ще у 2010 році.