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У Підмосков'ї палає завод із виробництва пластику (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Підмосков'ї палає завод із виробництва пластику (відео)
У Московській області РФ палає завод
фото: скріншот відео з соцмереж

Пожежа охопила приблизно п’ять тисяч квадратних метрів

У Московській області РФ спалахнув цех із виробництва пластику. Про це повідомило міністерство надзвичайних ситуацій Росії у Telegram.

Як зазначило відомство, пожежа сталася в підмосковному селищі Колабіно й охопила приблизно п’ять тисяч квадратних метрів.

Внаслідок загоряння обвалилася покрівля приміщення.

У гасінні пожежі беруть участь 55 осіб і 17 одиниць техніки.

Про постраждалих інформація наразі не надходила.

Пожежу локалізовано на площі п’ять тисяч квадратних метрів.

Нагадаємо, що 5 березня у Московській області РФ стався вибух, внаслідок якого почалася пожежа на Московському коксогазовому заводі.

До слова, 2 березня у передмісті Москви пролунав вибух. Що саме сталося – невідомо, проте вибух було чутно практично у всіх районах міста Коломна. Згодом фахівці екстрених служб Коломни, які виїхали на місце, де, за даними очевидців, стався вибух, повідомили, що нічого підозрілого не виявили.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Україні не відомо, що є причиною вибухів у низці регіонів Росії, адже це не її територія.  

Теги: пожежа завод Москва

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