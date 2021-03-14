- ТОП-10 найкращих альтернатив кросоверам у 2021 році

Які автомобілі у 2021 році можна розглядати як альтернативу кроссоверам

Кросовери встигли «вбити» багато гарних автомобілів. Само через ці несправжні позашляховики кожного року до «червоної книги» потрапляють мінівени та універсали. Але деякі «могікани» світу практичних сімейних автомобілів ще лишилися. І саме про них вирішив розповісти «Главком.Техно».

До нашої добірки потрапили моделі, які за своїми споживчими властивостями не поступаються, а іноді навіть перевершують, кросовери. Тим більш, якщо мова йде про невеликі «паркетники» B-сегменту, такі як Peugeot 2008 чи Skoda Kamiq.

Так, універсали та мінівени зазвичай мають невеликий дорожній просвіт. Але ж і кросовери дуже часто не можуть похвалитися гарним кліренсом та іншими показниками. Наприклад, під днищем гібридної Toyota C-HR за паспортом всього 142 міліметра. До того ж в Україні автомобіль пропонується виключно з приводом на передні колеса. А об’єм багажника такого авто – менше 300 літрів.

Тож, може краще замість такого «позашляховика» обрати автомобіль з нашої «десятки»? Вирішувати вам.

Volvo V60 Cross Country

Volvo V60 Cross Country

Volvo V60 в модифікації Cross Country – це, мабуть, найкращий в Україні універсал підвищеної прохідності. Модель побудована на тій самій платформі, що й XC90 – найбільший кросовер в лінійці шведської марки.

У список оснащення увійшла система допомоги при спуску, контролю стійкості в поворотах, електронна система стабілізація і автопілот, що працює на швидкостях до 130 кілометрів за годину.

Кліренс у версії Cross Country на 75 міліметрів більший ніж у звичайної V60. Він дорівнює 212 міліметрів. Це більше, ніж, наприклад, у Renault Duster.

Skoda Octavia Combi

Skoda Octavia Combi

Skoda Octavia в кузові Combi – найбільш продаваний універсал в Європі. І це недивно. Автомобіль має місткий багажник. До того ж «Комбі» може оснащуватися повним приводом.

Восени 2019 року було презентовано нове покоління «Октавії». Чеський виробник представив автомобіль, який по оснащенню не поступається більш дорогим моделям Volkswagen. І деякі експерти припустили, що ціни на нове покоління «Октавії» істотно виростуть.

Однак, судячи з усього, журналістам показали топове виконання новинки, яке дійсно буде коштувати дорого. А ось в базі нову «Октавію» можна взяти за 21,5 тисяч доларів.

Обсяг багажника в новому поколінні Octavia Combi виріс на 50 літрів – до 640 літрів.

Peugeot Rifter

Peugeot Rifter

Rifter – нова модель Peugeot. Пасажирський мінівен прийшов на зміну «пиріжку» Partner.

Модель представлена в двох модифікаціях: довжиною 4,4 і 4,75 метра. Також доступні версії з п'ятьма і сімома посадочними місцями. Обсяг багажника стандартної модифікації складає 775 літрів. Максимальний, для подовженою версією зі складеним другим рядом сидінь, – 4 000 літрів.

У список оснащення «Ріфтера» входить мультимедійна система з восьмидюймовий сенсорним дисплеєм, підтримкою Apple CarPlay і Android Auto, навігаційна система з функцією відображення трафіку в режимі реального часу, проекційний дисплей і камера заднього виду.

Renault Lodgy

Renault Lodgy

Renault Lodgy – це, за великим рахунком, той самий Logan, тільки в кузові «універсал» і з додатковим рядом сидінь.

Обсяг багажника «Лоджі» – 207 літрів. Так, це дуже мало. Але не забувайте, що в даному випадку мова йде про універсал з третім рядом сидінь. Якщо ж третій ряд прибрати, то обсяг багажника збільшується до 827 літрів. А це вже показник гідний уваги.

При цьому ціни на Renault Lodgy стартують з $16 300. Це найдешевший автомобіль у своєму класі в Україні.

Citroen Berlingo

Citroen Berlingo

Berlingo – це аналог Peugeot Rifter. Обсяг багажника стандартної версії Citroen Berlingo нового покоління становить 775 літрів, що на 100 літрів більше, ніж у попередника. У версії XL цей показник дорівнює 1 050 літрам.

На другому ряду в Berlingo встановлені три окремі крісла. Модель також комплектується третім рядом сидінь. У модифікації M вони фіксуються на одному місці, а у XL їх встановили на санчата з діапазоном регулювання 130 міліметрів.

Kia Ceed SW

Kia Ceed SW

Нове покоління Kia Ceed в кузові «універсал» дебютувало в 2018 році. Багажник новинки збільшили до 625 літрів. Це більше ніж, у попереднього покоління Skoda Octavia Combi. Хоча після зміни поколінь чеський універсал знову став лідером.

В багажнику – два органайзера. Ще в багажному відділені є гачки для пакетів, розетка на 12 вольт і спеціальні напрямні для фіксації поклажі.

Opel Combo Life

Opel Combo Life

Opel Combo Life – це брат-близнюк двох інших пасажирських фургонів: Peugeot Rifter і Citroen Berlingo. А це означає, що тут такий самий величезний багажник, як і у побратимів.

При проектуванні нового Combo інженерам Opel було дозволено втілювати свої фантазії та ідеї тільки в передній частині «каблучка». Вся інша частина автомобіля повністю копіює родинні французькі моделі.

Opel підкреслює, що Combo Life розроблявся відповідно до вимог і стандартів, що пред'являються до звичайних легкових автомобілів.

Hyundai i30 Wagon

Hyundai i30 Wagon

Hyundai i30 Wagon мало чим відрізняється від звичайного хетчбека. Власне, єдина відмінність – це багажник. Його обсяг становить 602 літра. А при складених сидіннях другого ряду вільний простір збільшується до 1 650 літрів.

У 2020 році з'явилася оновлена версія автомобіля. Її дебют повинен був відбутися на автосалоні в Женеві. Але через пандемію коронавірусу автомобіль довелося презентувати онлайн.

Ford Focus Wagon

Ford Focus Wagon

Ford Focus в кузові «універсал» має місткий багажник – 608 літрів. При цьому автомобіль досить добре оснащений. У список устаткування входять:

активні аеродинамічні жалюзі в решітці радіатора;

адаптивні амортизатори по колу;

система перемикання режимів руху;

проекційний дисплей;

адаптивний круїз-контроль з функцією повної зупинки і розпізнавання дорожніх знаків;

система допомоги при активному маневруванні.

SEAT Leon Sportstourer

SEAT Leon Sportstourer

SEAT Leon Sportstourer – це модель споріднена з Skoda Octavia Combi. Іспанський універсал побудований на тій самій платформі. Але багажник в нього менший на 23 літри і складає 617 літрів.

В салоні – віртуальна 10,25-дюймова приладова панель та селектор автоматичної трансмісії. Крім того, вже в «базі» є електромеханічне гальмо стоянки, кнопка запуску двигуна, а також 8,25-дюймовий екран мультимедійної системи.

За доплату Leon Sportstourer можна оснастити 10-дюймовим тачскріном і вбудованою SIM-картою, а також функціями управління голосом і жестами.