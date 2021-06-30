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    SpaceX відклала запуск супутників через літак у небі

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    SpaceX відклала запуск супутників через літак у небі

    У SpaceX уточнили, що спробують провести запуск ракети 30 червня

    Американська космічна компанія SpaceX вирішила перенести запуск ракети в межах місії Transporter-2 через літак у небі. Про це йдеться в повідомленні компанії у Twitter.

    Спочатку планували, що запуск відбудеться у вівторок о 14.56 (21.56 за Києвом) із космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида).

    Однак з огляду на трансляцію в YouTube запуск скасували приблизно за 10 секунд до старту.

    У SpaceX уточнили, що спробують провести запуск ракети 30 червня. На борту ракети розміщено 85 комерційних і державних космічних апаратів (зокрема мікросупутники та орбітальні транспортні засоби) і три супутники Starlink.

    Як пояснив у Twitter глава компанії Ілон Маск, запуск було скасовано через те, що у вільній від польотів зоні в районі запуску помітили літак.

    «Людство просто не може стати космічною цивілізацією без серйозної реформи регулювання. Чинну систему регулювання порушено», – поскаржився він.

    До слова, нещодавно компанія SpaceX американського винахідника Ілона Маска здійснила успішний запуск ракетоносія Falcon 9 в рамках 18 космічної місії з початку цього року. Ракета вивела на орбіту Землі супутник SiriusXM-8 (SXM-8).

    Нагадаємо, 5 червня, космічна вантажівка компанії SpaceX стикувалася з Міжнародною космічною станцією.

    Як повідомлялося ракета-носій Falcon 9 з вантажною місією корабля Dragon до Міжнародної космічної станції стартувала 4 червні у Флориді. «Вантажівка» привезла на МКС 3,3 тонни продовольства, а також обладнання і матеріали для проведення десятків наукових експериментів екіпажем станції.

    Теги: літак Ілон Маск Twitter SpaceX Falcon ракета
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    SpaceX відклала запуск супутників через літак у небі