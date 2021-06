SpaceX відклала запуск супутників через літак у небі

Американська космічна компанія SpaceX вирішила перенести запуск ракети в межах місії Transporter-2 через літак у небі. Про це йдеться в повідомленні компанії у Twitter.

Спочатку планували, що запуск відбудеться у вівторок о 14.56 (21.56 за Києвом) із космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида).

Однак з огляду на трансляцію в YouTube запуск скасували приблизно за 10 секунд до старту.

У SpaceX уточнили, що спробують провести запуск ракети 30 червня. На борту ракети розміщено 85 комерційних і державних космічних апаратів (зокрема мікросупутники та орбітальні транспортні засоби) і три супутники Starlink.

Hold called due to Range being no-go; teams are setting up for tomorrow's backup opportunity