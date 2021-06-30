SpaceX відклала запуск супутників через літак у небі

У SpaceX уточнили, що спробують провести запуск ракети 30 червня

Американська космічна компанія SpaceX вирішила перенести запуск ракети в межах місії Transporter-2 через літак у небі. Про це йдеться в повідомленні компанії у Twitter.

Спочатку планували, що запуск відбудеться у вівторок о 14.56 (21.56 за Києвом) із космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида).

Однак з огляду на трансляцію в YouTube запуск скасували приблизно за 10 секунд до старту.

У SpaceX уточнили, що спробують провести запуск ракети 30 червня. На борту ракети розміщено 85 комерційних і державних космічних апаратів (зокрема мікросупутники та орбітальні транспортні засоби) і три супутники Starlink.

Hold called due to Range being no-go; teams are setting up for tomorrow's backup opportunity — SpaceX (@SpaceX) June 29, 2021

Як пояснив у Twitter глава компанії Ілон Маск, запуск було скасовано через те, що у вільній від польотів зоні в районі запуску помітили літак.

«Людство просто не може стати космічною цивілізацією без серйозної реформи регулювання. Чинну систему регулювання порушено», – поскаржився він.

До слова, нещодавно компанія SpaceX американського винахідника Ілона Маска здійснила успішний запуск ракетоносія Falcon 9 в рамках 18 космічної місії з початку цього року. Ракета вивела на орбіту Землі супутник SiriusXM-8 (SXM-8).

Нагадаємо, 5 червня, космічна вантажівка компанії SpaceX стикувалася з Міжнародною космічною станцією.

Як повідомлялося ракета-носій Falcon 9 з вантажною місією корабля Dragon до Міжнародної космічної станції стартувала 4 червні у Флориді. «Вантажівка» привезла на МКС 3,3 тонни продовольства, а також обладнання і матеріали для проведення десятків наукових експериментів екіпажем станції.