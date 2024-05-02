Ніцой розповіла про смішний курйоз із учнями в Польщі

Ніцой розповіла, як деякі українські слова мають зовсім інше значення в інших країнах

Письменниця розповіла про гру слів у споріднених мовах

Українська письменниця, педагог, громадська діячка, член Національної спілки письменників України Лариса Ніцой втрапила в курйоз із дітьми в Польщі через незнання польської мови. Про це вона розповіла у себе в Facebook.

«У Польщі на презентації з учнями вскочила в смішну ситуацію. Зустрічі проходили з перекладачем. Я розповідала дітям, як ми з художниками створюємо мої книжки. Особливе вміння, – кажу дітям, – показувати на різних малюнках, як герой-дитина не лише стоїть, а й рухається, і при цьому зберегти те саме личко в героя», – розповіла педагог.

Ніцой додала, що діти її уважно слухали, а от перекладачка побіліла і почала перекладати дітям слова письменниці «якимись обхідними шляхами, добираючи слова».

«Після презентації каже: Пані Ларисо, в польській мові «рухатися» – це займатися сексом в дуже грубій формі. З реакції дітей я зрозуміла, що діти не вловили в моїй мові якогось матюка, може ще малі, або я вимовила його з українським акцентом, що вони не впізнали, та в наступних презентаціях я вже розповідала про статичні малюнки й динамічні», – зазначила Ніцой.

Письменниця пригадала ще декілька іноземних слів, які українцям здаються незвичними. Зокрема, педагог звернула увагу на чеське слово «потравіні» (продукти), а також «дивадло» (театр), «возидло» (автомобіль), «летадло» (літак).

Нагадаємо, Лариса Ніцой заявила, що політики використають зросійщених бійців зі своєю метою. За її словами, вище керівництво держави не проводить українізації для того, щоб використати таких військових для повернення російської мови в український простір.