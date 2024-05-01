Росіяни шантажують породіль на окупованих територіях

Напередодні пологів жінок у «ЛНР» в окремих випадках ще можуть госпіталізувати без наявності паспорта РФ

У пологових будинках «ЛНР» без паспорта РФ батькам погрожують не віддати дитину

Російські загарбники на окупованій Луганщині погрожують не віддавати дітей батькам, якщо у них немає документів РФ. Про це повідомив глава ОВА Артем Лисогор.

«Напередодні пологів жінок у так званій «ЛНР» в окремих випадках ще можуть госпіталізувати без наявності паспорта РФ. Однак за тиждень, при виписці, обов’язково перевіряють, чи є російські документи у одного з батьків. Погрожують не віддати дитину», – йдеться в повідомленні.

Також на блокпостах в окупованому Старобільському районі перевіряють чоловіків.

«Тим, кому до 30 років, одразу вручають повістку для проходження служби. Інші поки що обмежуються постановкою на військовий облік», – додав глава ОВА.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях України з першого вересня 2024 року в усіх школах буде запроваджено новий предмет – курс з управління БпЛА.

Зазначається, що до першого вересня навички управління дронами будуть відбуватися у спеціалізованих гуртках.

За даними ЦНС, у Кремлі пообіцяли оснастити навчальні заклади учбовими безпілотниками і кадровим складом для організації навчання.

Також повідомлялося, що на Луганщині окупаційна влада визнала, що перелік «державних» вугледобувних підприємств, який буде переданий росіянам без проведення торгів, було визначено заздалегідь.