Трамп назвав дату приїзду китайського лідера до США

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Трамп назвав дату приїзду китайського лідера до США
Китайський лідер Сі Цзіньпін відвідає Білий дім до кінця року
фото з відкритих джерел

Президент США Дональд Трамп заявив, що ближче до кінця року прийме у Білому домі китайського лідера 

Ближче до кінця року Дональд Трамп прийматиме у Білому домі китайського лідера Сі Цзіньпіна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання AFP.

Повідомляється, що обидві країни всіляко намагаються налагодити економічні відносини.  Так, передбачається, що президент США Дональд Трамп відвідає Китай у квітні, а потім Сі Цзіньпін відвідає Сполучені Штати. «Так, він приїде до Білого дому – ближче до кінця року. Це дві найпотужніші країни в світі, і у нас дуже хороші відносини», – сказав президент США.

Зауважимо, минулого тижня лідери дох країн говорили телефоном про торгівлю, Тайвань, війну Росії в Україні та ситуацію в Ірані.

Нагадаємо, Китай може зірвати візит Трампа через масштабні поставки зброї Тайваню. Пекін у приватному порядку попередив Вашингтон, що запланований на квітень державний візит президента США Дональда Трампа до Китаю опинився під загрозою. Причиною напруженості стала підготовка адміністрацією США нового масштабного пакета озброєнь для Тайваню, до якого мають увійти ракетні комплекси Patriot та системи NASAMS. 

За даними видання, вартість нової допомоги може сягати $20 млрд. Це відбувається на тлі грудневого пакета військової підтримки Тайбею на суму $11,1 млрд. Голова КНР Сі Цзіньпін під час телефонної розмови з Трампом прямо закликав США з обережністю підходити до питання продажу озброєнь Тайваню, а китайські дипломати дали зрозуміти, що цей крок може призвести до скасування візиту.

Теги: Дональд Трамп США Китай

